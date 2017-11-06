鋁殘留標準擱置3年半 消基會批罔顧食安

2017年11月06日 14:53 中時 楊騰凱

消基會購買海蜇皮、油條、馬來糕等共27件樣品檢驗鋁含量，其中共有11件樣品超過預告中的殘留標準，超標率約40％，50公斤成人一周吃4根鋁超標的油條，恐怕就會超過人體容許量。消基會批，鋁殘留標準草案預告3年半都未上路，罔顧民眾健康。

消基會表示，包括早餐的燒餅油條和馬來糕、午晚餐的小菜海帶及涼拌海蜇皮，下午茶的鬆餅、雞蛋糕、瑪芬蛋糕或甜甜圈等，在製作過程中可能會使用到含鋁的「膨脹劑」，使膨發效果更好、氣孔也較為細膩，尤其成本低廉，因此膨脹劑被廣泛用於食品加工上。

按照衛福部食藥署2014年預告的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準─膨脹劑」草案規定，棘皮類水產加工品鋁殘留量應低於500ppm。油條、馬來糕等鬆糕食品，鋁殘留量應低於300ppm。其他糕餅產品，鋁殘留量應低於40ppm。不過草案預告至今已3年半，仍未上路實施。

此次消基會在雙北各地的中式早餐店、零售店、雜糧行及夜市等地，共購得27件樣品，其中有5件海蜇皮類樣品超過500ppm，4件油條樣品超過300ppm，2件烘焙食品超過每公斤40ppm，共計11件食品的鋁殘留量超過草案標準。

消基會董事長游開雄批，衛福部食藥署在2014年、2016年兩度預告了「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準─膨脹劑」草案，卻遲未公告實施，簡直是罔顧民眾健康，他強烈呼籲，食藥署應儘速公告限量標準。

消基會檢驗長凌永健表示，人體吃的鋁約99％都可代謝排出體外，但若短時間內在體內蓄積了大量的鋁，恐怕會傷害到神經系統，也會增加老年骨質疏鬆的風險。此次抽驗超出草案標準的油條，若以每根的鋁濃度500ppm計算，50公斤成人每周吃4根油條，就會超出世界衛生組織的可容許量。

(中時)