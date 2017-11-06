捍衛護理人員休11小時？陳時中挨批「出一支嘴」

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針對勞動部「鬆綁7休1限制」、「調高延長工時上限或延時工時帳戶制」以及「放寬輪班間隔11小時限制」的議題，今（6）日在立法院社環委員會「發燒」，立委批評衛福部長陳時中沒有擋在護理、長照人員之前，捍衛她們的權益，只會「出一支嘴」！

衛福部否認支持「輪班間隔8小時」修訂， 陳時中表示，護理工作具高危勞、高壓力性，護理人員輪班制度應以11小時原則，其他特殊情況為例外。立委蔣萬安質詢陳時中，有關勞動部上述的預告是否徵詢過衛福部？陳時中大爆料指出，未沒有正式公文徵詢！

蔣萬安驚訝表示，衛福部要站在護理人員的立場捍衛權益，「衛福部」不是勞動部的「衛福處」，不要貿然附和勞動部，不能在法條後面「開後門」。

林淑芬高分貝指責陳時中，到底是8小時、還是11小時為原則？依現況是如果通過勞資會議就變成8小時為原則，而衛福部沒有訂定行政指引，11小時為原則變成「口惠實不至」，她問陳時中要訂嗎？陳時中表示，會訂！

衛福部沒講出非常明確的的辦法，林淑芬懷疑衛福部有「陰謀論」，她說，衛福部沒有擋在護理、長照人員前面捍衛權益，未來只會讓勞動環境更惡化、人員流失，到時候就可以開放外籍看護、護理與長照人員，這些人的費用更便宜。

立委陳宜民說，護理是高風險、高辛苦工作，現在的護理人員都是超時工作，而且連醫學中心都拿不到加班費，他希望護理人員有11小時的適度休息。不過，陳時中還是強調，因應排班的特殊情況，可再協調。

對於現行護理人員輪班現況，林淑芬表示，現況就是2大夜、2小夜、2白天班表，她問陳時中「你上這個班行嗎？」去年已經訂出間隔11小時可是沒有實施，若是醫療法修正後3個月你有辦法訂出行政指引嗎？陳時中說，衛福部會保護她們！不過仍被林淑芬批評「空中畫大餅」。

(中時)

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