米其林真的來了！小心祕探就在你身邊

2017年11月06日 14:19 工商 姚舜

來了！來了！米其林集團真的要發行「台北米其林指南」了！米其林區域總裁方諾德（Bruno de Feraudy）代表法國米其林集團於今（6)日正式來台，並在台北萬豪酒店宣布將在明（2018)年第一季正式出版「台北米其林指南」的消息，確認了台灣已正式納入「紅色美食聖經」的評鑑體系，也讓台灣觀光餐旅業界心中一直存著的「米其林究竟來不來台灣？」、「台灣是不有餐廳符合米其林摘星資格？」等心中問號有了解答。

米其林集團在2011年時曾出版綠色台灣米其林指南，如今台北成為紅色米其林登台後第一個評鑑的城市，而在「台北米其林指南」於明年第一季出書後，台灣台北則名列全球第30個發行米其林指南的國家地區。

方諾德代表米其林集團正式召開記者會，宣布在明年第一季正式出版「台北米其林指南」，也同時宣告針對台北飯店餐飲市場的評鑑前置作業已正式展開。對有心成為米其林推薦或摘星餐廳的餐飲業者而言，亦也意味著「小心！米其林祕探隨時都可能出現在你餐廳！」。

米其林區域總裁方諾德來台，宣布明年第一季正式出版「台北米其林指南」。（圖／姚舜）

自1900年發行至今超過一世紀的「米其林指南」，是全球發行歷史最久的觀光旅遊與美食餐飲評鑑指南。而米其林指南標榜的匿名評審、以讀者利益出發獨立作業、精挑細選、年年更新，以及全球標準一致的5大承諾，更讓它在全球餐飲與美食饕 客中建立了無可取代的權威地位。因此，台灣被納入「米其林指南」評鑑體系，不僅可讓摘星或獲推介的餐廳與飯店知名度與美食地位大增，更重要的是，台北可因此吸引更多外國旅客以美食之名前來嘗鮮，出席記者會的觀光局主秘林坤源表示，此對台灣觀光產業將產生極大助益。

「米其林祕探」、也就是臥底調查的評鑑員，一直給外界神祕色彩。其實，他們都是米其林集團請來為「米其林指南」進行餐廳評審的全職員工。這些祕探多數都是酒店管理或餐飲管理經驗，每年平均會旅行3萬公里、拜訪約250家餐廳，下榻的旅館飯店則超過160家。除此，米其林指南總部每年都會收到超過4萬5千封的讀者來函提供建議與意見，這些意見與建議自然會成為米其評鑑員的重要參考。換言之，某種程度來講，米其林指南的「讀者」也扮演著「評審員」的角色。

以致力提高貨物及人類的可持續移動性的「米其林」，是全球輪胎產業的領導品牌，米其林集團生產製造與銷售的輪胎，被廣泛應用於飛機、汽車、自行車/摩托車、工程機械、農機設備以及卡車等多種交通運輸工具之上。同時，米其林並透過ViaMichelin.com網站提供旅遊方面的電子移動支援服務並出版旅遊指南、旅館和餐飲指南、地圖及道路地圖集。

總部位在法國克萊蒙費朗的米其林集團目前在全球17個國家擁有68座工廠，並在超過171個國家中擁有11萬1700名員工。同時，米其林並在設有技術中心且在歐洲、北美和亞洲各地設有多個研發的營運機構。而米其林集團於1972年正式進駐台灣市場，台灣米其林公司位於新北市汐止區，主要業務是為米其林集團生產的各品牌的轎車與輕卡車胎、卡客車胎、工程車胎、農耕機胎、自行車胎以及摩托車胎之在台行銷業務。

(工商)