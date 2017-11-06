國民黨變「罪惡的淵藪」孫大千籲「寶可夢」儘速處理

2017年11月06日 14:09 中時 林承彥

這兩年蔚為風潮的「寶可夢」，是否也淪為政治口水的祭品了？國民黨前立委孫大千今(6日)在臉書發文，分享他與兒子到國民黨中央黨部抓「炎帝」的故事。孫大千赫然發現，國民黨中央黨部竟被命名為「罪惡的淵藪」，一追查下才發現這是由民眾投稿，但經官方認證後所下的標題，這讓在乎教育的孫大千感到憂心，認為這樣的字眼，連大人都可能被「暗指」，那小朋友要如何消化呢？

孫大千認為，將國民黨中央黨部命名為罪惡的淵藪，可不是政治問題，而是關係到下一代的教育問題。如此撕裂台灣的用字，怎能讓純淨的孩子輕易接觸？這如同在孩子心中埋下仇恨的種子，是不是只要意見相左，就是敵人？孫大千文末呼籲遊戲代理商儘速處理，一定要禁止在孩子聚集的地方散播這種想法。

以下為孫大千臉書全文：

昨晚，我帶豆子去國民黨中央黨部的寶可夢道場去打炎帝，點開了位於中央黨部的道場才發現寶可夢把國民黨中央黨部命名為「萬惡的淵藪」，我原本以為這是某些反國民黨的人的惡作劇，但進一步去瞭解後，才發現這是官方所下的標題！

這是很多孩子聚集的地方，大人都可能被激怒的「暗指」，你要孩子怎麼消化這個字眼呢？

我希望寶可夢公司能有所回應，這不是政治問題，這是會傷到孩子的問題，這麼撕裂台灣人心的對立字眼不該讓孩子碰到，這如同在孩子心中種下一個惡魔，一個把不同意見的人當敵人的仇恨心態，希望寶可夢公司盡快出面處理！相信寶可夢不會做這樣的事，但一定要禁止在孩子聚集的地方散播這種想法。

(中時)