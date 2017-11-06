國民黨變「罪惡的淵藪」孫大千籲「寶可夢」儘速處理

寶可夢官方認證的「罪惡的淵藪」，孫大千認為這是在孩子心中製造仇恨。（取自孫大千臉書）

友善列印
中時

這兩年蔚為風潮的「寶可夢」，是否也淪為政治口水的祭品了？國民黨前立委孫大千今(6日)在臉書發文，分享他與兒子到國民黨中央黨部抓「炎帝」的故事。孫大千赫然發現，國民黨中央黨部竟被命名為「罪惡的淵藪」，一追查下才發現這是由民眾投稿，但經官方認證後所下的標題，這讓在乎教育的孫大千感到憂心，認為這樣的字眼，連大人都可能被「暗指」，那小朋友要如何消化呢？

孫大千認為，將國民黨中央黨部命名為罪惡的淵藪，可不是政治問題，而是關係到下一代的教育問題。如此撕裂台灣的用字，怎能讓純淨的孩子輕易接觸？這如同在孩子心中埋下仇恨的種子，是不是只要意見相左，就是敵人？孫大千文末呼籲遊戲代理商儘速處理，一定要禁止在孩子聚集的地方散播這種想法。

以下為孫大千臉書全文：

昨晚，我帶豆子去國民黨中央黨部的寶可夢道場去打炎帝，點開了位於中央黨部的道場才發現寶可夢把國民黨中央黨部命名為「萬惡的淵藪」，我原本以為這是某些反國民黨的人的惡作劇，但進一步去瞭解後，才發現這是官方所下的標題！

這是很多孩子聚集的地方，大人都可能被激怒的「暗指」，你要孩子怎麼消化這個字眼呢？

我希望寶可夢公司能有所回應，這不是政治問題，這是會傷到孩子的問題，這麼撕裂台灣人心的對立字眼不該讓孩子碰到，這如同在孩子心中種下一個惡魔，一個把不同意見的人當敵人的仇恨心態，希望寶可夢公司盡快出面處理！相信寶可夢不會做這樣的事，但一定要禁止在孩子聚集的地方散播這種想法。

(中時)

文章來源：孫大千臉書

民進黨1年換3個宜蘭縣長 遭諷：… 選舉前搶青年選票？民進黨推遊玩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。