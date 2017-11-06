選舉前搶青年選票？民進黨推遊玩式導覽

2017年11月06日 14:06 工商 崔慈悌

2018縣市長選舉將登場，民進黨青年部也動了起來，今天宣布與桃園、新竹在地青年團隊合作，在11月推出兩場創新小旅行，結合在地歷史與文化，量身打造創新活潑的遊玩式導覽，號召青年傾巢而出，一起瘋家鄉。

民進黨副秘書長徐佳青今天偕同立委余宛如召開「青年帶路‧玩轉雙城」宣傳記者會，徐佳青表示，這次是透過年輕人的創意所發想出的活動，希望透過深度旅遊方式，在旅行當中發現台灣、體驗文化、了解歷史，帶動台灣的青創事業及觀光產業。

桃園場「青新桃城季」於11月17日至18日桃園場舉行，新竹場「舊城新發現」安排在11月25日。

她說，新竹不只是老城市，也有非常多的新元素，大家只記得城隍廟在新竹，卻不知道新竹現在的地景地貌，已經起了文化性的革命。

新竹市與桃園市是台灣平均人口年齡最年輕的都市，這樣的狀況，固然有就業契機的存在，更重要的是這兩個城市對年輕人的包容度，及歡迎年輕人的政策也是最多，所以首先挑選了新竹、桃園這兩個城市，做為遊戲實驗方式的起點。

余宛如則表示，日前立法院通過產創條例中的天使投資，鼓勵個人投資年輕人或兩年之內的新創產業，投資額度從最低100萬到600萬，最高可享300萬稅負抵減，希望可以幫助返鄉、沒有富爸爸的年輕人，找到第一桶金。

她也提到，年輕人創意地改善舊的房子，發展民宿或在地觀光小旅行，但這些往往都是觸法的，她積極協助返鄉青年，解決發展觀光條例法規限制問題，並爭取民宿管理法更新、在地小旅行的合法性。

余宛如認為，地方創生和青年返鄉議題應該結合，以國家高度來解決台灣城鄉發展不均，並鬆綁法規給予年輕人更公平的舞台。

青年部副主任何孟樺表示，今年適逢中壢事件四十週年，因此與桃園藝文陣線合作，發想出以中壢事件為背景的解謎導覽，活動兩天，更同時推出城市座談及名人講座，邀請《燦爛時光》金牌編劇等與談者豐富內容，運用貼近青年、較活潑的方式紀念中壢事件。

此次更額外加碼贈送「我只是個計程車司機」電影票，除了吸引青年參與之外，也希望從韓國的案例，進一步思考歷史、故事等元素，如何為地方創生投入新契機。新竹場則與見域工作室合作，以街區尋寶活動帶領青年發現生活中容易忽略的小細節，蒐集屬於自己的新竹城市圖鑑。

桃園藝文陣線理事長劉醇遠表示，桃園一直以來都被認為是工商都市、文化沙漠，雖然桃園與新竹現在是平均年齡最低的縣市，但其實有很多創意在這裡都沒有辦法累積，青年也沒有辦法在這裡從事藝文或相關的工作。

他說，從事藝文推廣的這些年來，他們開了一間角礫咖啡館，以這個咖啡館為據點，透過舉辦活動，例如：小旅行、藝術節，或是發行刊物、辦展覽等各種方式來讓在地人及外地人知道桃園不是大家所想的文化沙漠，桃園也有自己的故事。

劉醇遠指出，這次在青年部的邀請下，利用實境解謎的方式，讓大家在遊戲過程當中，了解中壢事件的發展脈絡，同時可以對中壢、桃園有更多認識，也觀迎大家到桃園來玩。

(工商)