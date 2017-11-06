校園營養午餐用回鍋油 家長憂影響學童健康

2017年11月06日 15:09 中時 陳世宗

小孩在學校吃營養午餐後經常拉肚子，營養午餐的菜有濃濃油耗味，學校詢問廚工才發現廠商因成本考量使用回鍋油！市議員楊典忠、鄭功進6日為學童請命，要求市府重視孩童的健康。教育局長彭富員說，台中市全面禁用回鍋油，該局將該項工作辦理情形列入學校午餐平日輔導事項。

台中市議會6日進行教育委員會業務質詢！楊典忠說，學校使用回鍋油家長憂心影響學童健康與發展！多位家長憂心指出，回鍋油就是把食用油一再重複使用，油品隨著高溫加熱變質，甚至產生過氧化物、反式脂肪等多種有害物質，經食物進入人體會增加包括罹患心臟病和癌症風險，希望市府能主動做好油品安全把關。

鄭功進拿出回鍋油與一般食用油給市府官員比較，並要求市府應將食用油的油品管理納入台中市營養午餐自治條例，才能讓小朋友在學校吃的健康、吃的安心。鄭功進說，相較六都中的台南、高雄、桃園皆在契約明示不得使用回鍋油，建議宣示禁用回鍋油，用法律面加以規範。

彭富源說，台中市全面禁用回鍋油，學校當日使用過之用油皆視為廢棄物，交由清潔隊或是委託合格回收廠商進行回收事宜；為督導中市學校落實廢食用油回收工作，該局亦將該項工作辦理情形列入學校午餐平日輔導事項。

彭富源強調，有關議員所陳校園使用回鍋油事件係為突發個案，該局接獲訊息由衛生局派員到校檢驗，該校後續已依契約規範與廚房委外廠商解約。為捍衛校園師生食的衛生安全，將研修現行午餐契約範本，明定校園午餐禁止使用回鍋油，並將相關規範納入研訂中之學校午餐工作手冊中。

(中時)