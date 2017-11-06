沃妹又要婚了 新郎是前NBA球員

沃茲妮雅琪與大衛李開心訂婚。(摘自推特)

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中時電子報

女網名將「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)又要結婚了，27歲的她上周與交往近1年的34歲前NBA球員大衛李(David Lee)訂婚，開心秀出她的超大鑽戒，「這是我人生最快樂的一天！」希望沃妹這回不要再把新郎嚇跑了。

沃妹在2014年與高球天王麥克羅伊(Rory McIlroy)訂婚，連婚禮的請帖都發出去了，麥克羅伊卻在最後關頭悔婚。當時是小麥自己向沃妹求婚的，但他最後又說「自己還未準備好」，因為沃妹對於婚姻的渴望讓他害怕。

沃妹當時表示結婚之後馬上要生小孩，要退出網壇當一個全職媽媽，用她以前賺的錢好好培育孩子們，讓他們有最好的環境。比起在網壇寫下紀錄，沃妹更想成為一位年輕的媽媽，而且對她的生活有很多要求。

麥克羅伊後來又交了新女朋友艾莉卡(Erica Stoll)，他愈想愈覺得自己當初的決定是明智的，他新任的女友不會像沃妹那樣強勢。「我很慶幸艾莉卡過的是普通人的生活，她不會試圖改變我，在她身邊我很自由。」

大衛李打了12年NBA，累計薪資9400萬美元，他季外被馬刺釋出後成為自由球員。他興奮地表示：「她答應了！我的真命天女，我太高興了。」看來沃妹這次應該可以過著幸福快樂的生活了。

(中時電子報)

文章來源：@CaroWozniacki

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