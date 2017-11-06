陳金德接宜蘭代縣長 首份公文聘黃適超為副縣長

2017年11月06日 14:52 中時 胡健森

宜蘭縣政府今日舉行代理縣長交接儀式，新任代理縣長陳金德在致詞時強調，「當故鄉召喚時，無論人在哪裡，自己也跟所有宜蘭人一樣，都會義無反顧回到家鄉」，陳金德也隨即批示他擔任代理縣長的第1份公文，就是聘請資深縣議員黃適超擔任副縣長一職。

陳金德在交接典禮致詞時表示，對於回到家鄉宜蘭擔任代理縣長，外界紛紛擾擾的猜測是預料之中的事。他不奢望所有人都立即給予肯定，但他要誠懇拜託鄉親，給他1個機會為故鄉奉獻，他並引用前民進黨主席林義雄過去所說：「不要看我一時，要看我一生」，請大家看他過去為宜蘭曾付出的努力，更要看接下來這一年，能夠為宜蘭做出的成績。

陳金德強調，個人的毀譽不是重點，宜蘭的發展才是重點。回來，他不是爭一個位子，而是要把握一個為故鄉做事的機會，他將以這些年來累積的行政歷練，貢獻故鄉，他也歡迎外界會以放大鏡檢視、監督，並請全國的鄉親更重視宜蘭的發展。

對記者詢問是否將投入明年底的宜蘭縣長選舉，陳金德表示，眼前最急切地是要解決宜蘭的一些問題，競選不是最優先考慮項目，因此是否要參選不是他個人最優先的考慮，「目前」沒有這樣的計畫。

對於聘請黃適超擔任副縣長，陳金德說，黃適超是資深縣議員，非常了解各鄉鎮的需求及民瘼，因此借重黃適超長期為民眾服務的熱情以及對地方建設的熟悉，請他幫忙辭去縣議員來擔任副縣長，一起為縣政打拚。

對於宜蘭縣1年竟先後有3位縣長引發不小的質疑，陳金德表示，依照地方制度法，原縣長離職後當然要派代，難道能不派代（新代理縣長）？對於宜蘭縣議會在野黨團揚言杯葛，陳金德說，議會中十之八九是相識多年的老朋友，自己過去的從政過程也都彼此認識，將會盡全力溝通、化解，能與議員們溝通得當，才能全力以赴為宜蘭做事情。

(中時)