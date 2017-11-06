作曲家洪千惠 思鄉眼淚寫進《木蘭》裡

2017年11月06日 15:17 中時 趙靜瑜

擊樂劇場《木蘭》進入最後總採階段，團員默不戰戰兢兢準備最好的演出。(擊樂文教基金會提供)

融合京劇與擊樂的音樂劇場《木蘭》即將在台灣演出，擔任作曲的洪千惠擅長女性角色鋪陳，從白素貞、林黛玉、穆桂英、林默娘到這次的木蘭，洪千惠總能從女性觀點切入，賦予這些歷史上重要女性角色音樂上的新生命，「我自認是一個很平凡的人，但我從這些不平凡的角色裡，找到音樂上的自我。」

洪千惠曾隨馬水龍教授、盧炎教授修習理論作曲，後拿到法國國立巴黎音樂院文憑返國，從事專業創作，「每一次的創作都是一個新的嘗試，很多人都說我的音樂很洪千惠，但突破自我就是最大的挑戰，我只能每次都提醒自己，不要重複過去的路徑，每首樂曲都要有自己的設計與新意。」

像是一潭清澈的湖水，洪千惠自認自己的人生平凡到無可訴說，反倒是命題式的作曲，讓她可以映照不同命題帶給她的創作樂趣，「台灣學作曲比較保守拘謹，但我到法國，真的大大開啟了我創作視野。」洪千惠說，影響最大的就是日裔旅法作曲家平義久教授，「他的音樂一聽就知道是平義久的音樂，辨識度非常高，我也才知道，原來現代作曲家的作品是可以有自我的色彩。」

「就像木蘭可以代父從軍，離鄉背井，那種為家庭奮鬥，為國家奉獻的大愛那麼勇敢，易地而處，我一定做不到。」洪千惠憶起自己也曾經和木蘭一樣離過鄉，洪千惠說小時候家住台南，小學都就在YAMAHA學音樂跟作曲，成績不錯，「後來我就上來考光仁，幾個同學一起上來考都考上了，最後只有我來台北唸。」洪千惠回憶，當時她住校，有時候考很爛，或是彈不好，心情很沮喪，「就是很想家很想家，那時光仁附近有鐵道，每當有火車經過，我隨時聽到隨時眼淚就可以掉下來。」

藝專畢業之後，洪千惠考取公費赴法讀書，「在法國的第一年，法文還沒有很好，根本就聽不懂大家在講甚麼。」洪千惠回憶，就連法國銀行行員都想騙她，她存支票，結果行員幫她填單填的竟是行員的帳戶，「那是我一整年的生活費，我最後一刻覺得那張表單很怪，要求行員改成正確的，雖然沒有損失，但仍是深深刺傷我的心，我也只能回家大哭。」

過往兩次離鄉的經驗，讓洪千惠書寫《木蘭》裡的離鄉情節格外感人，木蘭自己坐在轎子裡，面對眼前即將未知的路程，身後越發渺渺的家鄉，旋律優美撩人到心痛，裡面滿載的，是洪千惠與無數離鄉者的眼淚。

睽違四年，擊樂劇場《木蘭》終於要在家鄉台灣演出，11月9日到12日於台北台灣戲曲中心、11月24、25日在台中國家歌劇院、12月1、2日在高雄至德堂進行巡演。

(中時)