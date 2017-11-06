中華男足尬卡達職業隊 搶先踢2022世界盃場館

2017年11月06日 14:28 中時電子報 林宋以情 ／綜合報導 ／綜合報導

2020年世界盃足球賽卡達開戰，近日赴卡達移訓的中華男足，正好可以搶先體驗世界盃場館。中華男足預計7日晚間6時與卡達職業俱樂部Muaither SC進行對抗賽，更要搶先體驗卡達最高級場地。

Muaither SC主場薩尼•本•賈西姆體育場（Thani bin Jassim Stadium），又稱Al-Gharrafa Stadium，是2022年世界盃足球賽場館之一，目前多用於足球賽事的綜合體育場，也是卡達最棒的足球場館，全場可容納25000名觀眾。

年僅17歲、效力於英超水晶宮U18的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）也加入中華男足行列一同赴卡達移訓。（中華足協提供）

中華男足於6日晚間更換練球場地，直接前往Al-Gharrafa Stadium上訓練，準備隔日的友誼對抗賽，對於使用世界盃先進場地，中華隊球員們都感到興奮不已。

中華男足今日練球以進攻為主，也是球員最愛的訓練，表現特別有幹勁，踢出不少漂亮好球，隊長陳柏良表示，「國內球員比較少練習進攻套路，其實訓練就跟比賽一樣，在練習過程越習慣進球的感覺，就越能在實戰中進球。」

Gary則說：「很明顯進攻練習大家都喜歡，球員踢進很多分，守門員也有多次漂亮撲救，大家都很認真努力，訓練品質高又有效率，很棒！」

(中時電子報)