煞風景！川普與安倍餵錦鯉 飼料整盒倒下去

美國總統川普受不了慢吞吞地餵魚，儘管面對一池子珍貴漂亮的錦鯉，6日當著日本首相安倍的面，就把一整木盒的魚飼料全倒下去，讓錦鯉吃「自助餐」，也不管牠們能不能消化。（圖/美聯社）

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中時電子報

美國總統川普出了名的沒耐性，就算任內首度出訪亞洲，第一站到以講究風雅聞名的日本，還是要照自己的意思來。

據法新社與《衛報》（The Guardian）報導，川普和日本首相安倍6日開完早餐會，並謁見過日本天皇明仁夫婦後，便一起到迎賓館赤坂離宮錦鯉池旁賞魚餵魚。等宮內人員拍手，召喚來魚群後，安倍小心翼翼，用小匙舀起魚食，風雅地餵著池內珍貴的錦鯉，以為川普也會入境隨俗。沒想到，川普剛開始還耐著性子拿小木匙餵魚，但顯然受不了這文謅謅的餘興節目，後來乾脆拿起木盒，不管錦鯉能不能消化，就把所有的魚食全倒了下去。

但更令人意外的是，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）當時就站在川普身後，不料他眼見老闆用這種暴走的方式餵魚時，竟忍不住放聲大笑。

川普暴走式餵魚，竟惹得身後的美國國務卿提勒森（右二）哈哈大笑。（圖/美聯社）

《衛報》指出，或許這是由於提勒森也名列「天堂文件」（Paradise Papers）的權貴逃稅名單上，難得看到這搞笑橋段，而趁機藉此紓壓。

川普這個舉動隨即引發推特上的魚迷憤怒，許多人同聲指責，魚沒辦法一次消化這麼多飼料。有些比較嚴厲的網友甚至痛批：「川普連魚都餵不好！」

(中時電子報)

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文章來源：Trump dump: president throws entire box of fish food into precious koi carp pond

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