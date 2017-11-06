新任中選會人事 最快周五出爐

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立法院內政委員會今審查中選會新任人事案，答詢結束後，召委賴瑞隆原裁示要直接送交院會處理，但國民黨立委要求必須送交黨團協商，並質疑104年監察委員也曾送交朝野協商。但最後，民進黨以優勢人數通過表決，人事同意權案直接送交院會處理，準主委陳英鈐的人事案最快周五過關。

藍營質疑新任人選陳英鈐色彩偏綠，對此人事案提出異議，並要求送交朝野協商。但根據內政委員會的紀錄，過去並無中選會人事案審查後還送交朝野協商案例，綠委段宜康則說，協商同不同意人選很奇怪，「難道是要協商議事程序嗎？每個立委行使職權要怎麼協商？」

藍委王育敏批評，過去曾有監察委員人選送交朝野協商案例；藍委林為洲也說，協商包含程序，也可針對委員會討論的內容。不過民進黨團幹事長劉櫂豪則反嗆，預算法案有彈性，協商可調整數字，但人選沒有協商的可能性與必要性。

最後委員會內舉行舉手表決，贊成送交朝野協商僅有5票，不贊成有11票，賴瑞隆則裁示審查完竣，不需再交由黨團協商。

賴瑞隆說，委員會審查完竣後，將送交院會處理，原任的中選會委員已經期滿卸任，新任主委原應該3日到任，將在最短時間將議程排入院會內，進行同意權行使，最快將於周五或下週二舉行。

(中時)

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