台成全球入境計劃會員 梅健華：美國信任台灣旅客

2017年11月06日 14:50 中時電子報 綜合報導

從11/1起，台灣與美國民眾將可互相使用對方機場的自動查驗通關系統。美國在台協會處長梅健華(Kin Moy)接受ICRT廣播電台訪問；梅健華表示，非常高興台灣能加入美國全球入境計畫，這項措施將大幅度提升台灣民眾造訪美國的便利性，也代表美國對於台灣旅客的高度信任。

專訪一開始，梅健華即表示自己是ICRT的大粉絲，非常高興能有對談的機會，並點播歌曲Ventura Highway 作為專訪片頭曲，ICRT Morning Show主持人Stevie G回應，這首關於旅行的歌很切合主題，可惜此次對談有更重要的事要討論無法暢談音樂，Stevie G隨即提到全球入境計畫。面對同為美國人的Stevie G，梅健華說，當你坐了十多個小時的飛機到美國，最不想做的事就是排冗長的通關隊伍等待入境；他曾聽說有人在洛杉磯機場排了一個多小時的隊伍才得以闖關，現在自己是全球入境計畫的會員，上次在華盛頓機場只花了不到五分鐘就成功入境。

梅健華並說，當你成為全球入境計畫會員，即代表被美國政府信任，會員可以很快的通過海關，而當你在美國逛完街，觀光完所有的名勝古蹟後，也能很輕鬆有效率的出境，享受這樣方便的待遇，不用經過所有冗長的機制；梅健華也說，另一件吸引人的則是，你再也不用在安檢的時候麻煩地脫鞋子、解皮帶等等。

梅健華(Kin Moy)接受ICRT廣播電台訪問。（圖/ICRT提供）

梅健華也在ICRT宣布了一項好消息；他說，當台灣申請會員人數到達一定數目，美國海關及邊境保衛局(CBP)將考慮派員來台進行面試，台灣旅客將不需要大老遠到美國面試。至於台灣的快速通關機制(E-Gate)，梅健華也說，此舉為台美雙向便利措施，現在具有美國公民身分，只要申請台灣自動通關，也將享有這項便利服務，來台觀光的美國人，也可透過自動通關系統快速入境，而美國也成為台灣第一個享有此措施的國家。

今年適逢台灣加入美國免簽證計畫5週年，ICRT Morning Show主持人Stevie G也提到，過去上班的途中會經過AIT，總是在一大早就見到長長人龍排隊進行簽證面試，覺得不可思議；梅健華也回應表示，在實施免簽證計畫後再也看不見AIT排隊人潮，並且成功使台灣旅客造訪美國的比例提高了百分之六十，是一項卓越的成果。

梅健華在訪談中強調，台灣成為全球入境計畫會員，代表美國對台灣旅客的高度信任及自主；他描述，台灣旅客非常守規矩，總是在美國盡興觀光後，滿足地回國。梅健華最後說，想知道更多詳情的民眾可上AIT的官網，網站上有更詳盡的申請辦法及使用說明。

而在專訪中，梅健華也點播法蘭克辛納屈(Francis Sinatra)的Come Fly With Me，邀請大家一起造訪美國，Stevie G也打趣說，自己也要趕快申請成為會員，梅健華立刻改用中文回答：馬上！

(中時電子報)