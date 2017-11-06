台中市6警分局長異動 聯合布達交接

2017年11月06日 15:33 中時 張妍溱

台中市警察局6日於地下室大禮堂舉行卸新任分局長及督察、組、科長、主秘等聯合布達交接典禮，市長林佳龍（右二）主持、市警察局長楊源明（左二）擔任監交人。（張妍溱攝）

台中市警察局6日於地下室大禮堂舉行卸新任分局長及督察、組、科長、主秘等聯合布達交接典禮，由台中市長林佳龍主持、台中市警察局長楊源明擔任監交人。

林佳龍致詞表示，這次調動幅度對於打擊應能無縫接軌，為讓台中市成為宜居城市首重治安工作，他也勉勵從基層到領導者能延續智慧警政，偵防並重，運用大數據科學辦案，有效打擊犯罪。

台中市警察局新聞稿表示，這次配合警政署調整全國各警察機關人事作業，檢討調整台中市部分分局長和及督察、組、科長、主秘職務。其中包括第二分局分局長沈炳信，中央警察大學行政警察學系51期畢業，曾任新竹縣警察局橫山分局分局長、苗栗縣警察局竹南分局分局長、苗栗分局分局長、督察長、副局長、內政部警政署保安組科長、台中市警察局大甲分局、第三分局分局長。

第三分局分局長陳仕諺，中央警察大學外事警察學系48期、警政研究所畢業，曾任內政部警政署督察室專員、經濟組科長、前桃園縣政府警察局勤務指揮中心主任、行政科科長、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長、台中市警察局、和平分局、太平分局分局長。

第六分局分局長陳武康，中央警察大學戶政學系48期、元智大學管理研究所畢業，曾任前桃園縣政府警察局大溪分局、楊梅分局、中壢分局分局長、苗栗縣警察局、前台中市警察局督察長、內政部警政署刑事警察局、前桃園縣政府警察局督察、秘書室主任、公共關係室主任、本局東勢分局、第二分局分局長。

太平分局分局長張則誠，中央警察大學外事警察學系52期畢業，曾任前台中縣警察局保安警察隊隊長、和平分局、大甲分局、烏日分局分局長、南投縣政府警察局督察長、副局長，台中市警察局督察室督察、犯罪預防科、後勤科科長。

清水分局分局長高誌良，中央警察大學行政警察學系55期畢業，曾任前臺南縣警察局新化分局、善化分局、永康分局分局長、金門縣警察局督察長、苗栗縣警察局主任秘書、宜蘭縣政府警察局、基隆市警察局副局長、台北市政府警察局督察室督察、內政部警政署秘書室科長，台中市警察局和平分局分局長。

和平分局分局長陳永昌，中央警察大學行政警察學系59期畢業，曾任內政部警政署保安警察第六總隊秘書室秘書，前台北縣政府警察局法制室股長、主任秘書室、新北市政府警察局督察室專員，交通警察大隊副大隊長，瑞芳分局、汐止分局副分局長、督察室督察。

(中時)