農委會奇招　推「狗臉辨識」防止流浪犬

新任農委會畜牧處長謝耀清。（楊騰凱攝）

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立法院經濟委員會今(6日)審查農委會預算案，農委會主委林聰賢也率會內主管出席，立委關心到鄉間流浪狗多，部分犬隻具攻擊性，要求農委會應提出解方。對此，上月底新上任的畜牧處長謝耀清回覆，未來擬推出狗臉辨識系統加強管制。

立委關心，零撲殺政策今年2月上路後，由於各縣市流浪狗收容所的收容量有限，捕捉流浪狗後恐無處收容，導致各縣市不太願意捕捉流浪犬群，鄉間流浪狗數量大增，部分犬隻又具攻擊性，造成民眾困擾，要求農委會應提出解方。

立委張麗善表示，建議繁殖的犬隻可在出生之初就全面植入晶片建立身分，不應等到成為流浪狗才來想如何補救管理。對此，謝耀清當場表示，會提出狗臉辨識系統，作為管理的手段。

張麗善表示，初步聽到狗臉辨識系統的想法，也感到訝異，不過犬隻若在出生時就拍照建檔，隨著犬隻成長，容貌勢必會產生變化，就連人的護照、身分證照片，都限定要在一定的時間內拍攝，憂心狗臉辨識系統難以達到精確辨認。

事後記者前去訪問謝耀清，希望他能清楚說明狗臉辨識系統的政策方向，謝卻婉拒採訪，強調他剛上任，需要多一點時間了解所有業務細節，下次他會把政策講解的更明確。

謝耀清原為農委會防檢局動物檢疫組長，也是綠委林岱樺的表哥。

(中時)

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