孫芸芸度假曬少女完美身形 張張辣照都有「商機」！

2017年11月06日 14:58 中時電子報 吳品瑤

微風廣場董娘、時尚名媛孫芸芸，其穿搭品味超群，是眾多關心時尚的女性心目中的「理想型」，其亮麗模樣也讓眾多男性為之傾倒，而孫芸芸愛打扮也愛玩社群，很潮的IG當然是相當積極地在經營，近來美照們顯示她躲開了漸冷的台灣，到了氣候宜人的澳洲度假，曬了不少辣照，除了展現自身美好之外，也讓人發現其「商機」無限。

孫芸芸受封時尚名媛，即使去海灘玩耍，也要穿搭得引發服飾詢問潮。(取材自孫芸芸IG)

孫芸芸在IG曬出一系列澳洲海灘辣照，除了一定要有的品牌泳裝外，還展現了時尚教主的巧思，搭配牛仔熱褲、酷帥皮外套及個性飾品等，相當專業、有質感地襯托出她保養有術的美腿與美背，一點都看不出來她快40歲、是兩個孩子的媽，焦糖色健康美肌光滑無痕，根本越活越年輕，走在潮流尖端。

孫芸芸渡假風美照贏來眾多讚賞，網友都忍不住讚嘆時尚董娘真的美如女神，凍齡宛若少女，且穿搭用心到讓人忘了場合與裝扮的合理性，連她自己都說：「誇張的飾品就是要隨性戴，感覺很適合，但也蠻有事的」，無論如何，還是引發服飾、小物品牌詢問潮，隨處可見她自創品牌YUN YUN SUN的飾品，及其與Spektre聯名的墨鏡等，置入得巧妙，顧得形象也顧得商機，相當高招。

(中時電子報)