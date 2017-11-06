行政立法協調會達共識 七休一有條件鬆綁 加班輪班皆採乙案

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中時
張理國

行政立法協調會今天討論一例一休再修法獲致高度共識。針對七休一有條件鬆綁，除了工會或勞資會議同意才能調整例假外，新增但書「經中央目的事業主管機關同意，且經中央主管機關指定之行業，例假得進行調整」，雇主雇用勞工三十人以上者，應報當地主管機關備查。新的修正等於有條件解禁「一例一休」。

一例一休再修法，行政部門及執政黨立委進行溝通，幾乎確定拍板定。行政院發言人徐國勇會後轉述，五項主要的修正，獲致多數黨籍立委支持，修法的共識內容還包括「做一給四」的計算方式取消，改為依照實際工時計算。延長工時部分採取乙案，給勞工及雇主彈性，採計方式是每三個月為一期，單月加班時數最高不超過54小時，每期總工時上限是138小時。雇主僱用勞工人數在三十人以上者，應報當地主管機關備查。

輪班的部分，同樣是乙案獲得支持，以給予勞工連續十一小時的休息時間為原則，但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意，得變更至不少於連續八小時，雇主僱用勞工人數在三十人以上者，同樣應報當地主管機關備查。

此外，針對特休假遞延問題，也達成共識，可遞延至次年度實施，經勞雇雙方協商將年度終結未休之日數遞延至次年度實施者，於次年度終結或契約終足仍未休之日數，雇主應發給工資。相關的共識還要經過行政院會通過，送交立法院審查。

(中時)

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