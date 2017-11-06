台灣泌乳師缺乏官方證照 素質參差不齊衍生醫療問題

專業的泌乳顧問協助擠奶只是服務其中一個項目。（讀者提供）

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安南醫院產後護理之家護理長巫曉玲示範泌乳過程，需經觸診確認乳房狀況，比如檢查乳房是否有硬塊。（程炳璋攝）

台灣生育率低，婦女生產後重視哺乳問題，不少坐月子中心設有所謂的「泌乳師」，幫忙哺乳不順的新手媽媽擠奶，台灣的醫療體系並未針對泌乳行為制訂專業的證照制度，而使這行業有漏洞可鑽，不少入行者經過「一天」培訓後就打著「泌乳師」名號上陣，素質參差不齊，衍生不少產婦醫療問題。

台灣醫療體系不認為泌乳行為需專業證照，民間雖有考試發照，卻都未具官方認證資格，市場上所謂的「泌乳師」只要另具有護理師背景，在業界就算「高一級」的專業人員，多數的「泌乳師」其實由坊間的美容師轉任。甚至經過受訓8小時後，就可以掛牌上陣。

市場出現哺乳相關需求，許多坐月子中心近年開始提供這項服務，有的以店內護理師擔任，有些則與坊間的泌乳顧問公司簽約合作，一般每次協助泌乳2小時，起碼可有2000元的行情價，不少人願意投入市場。

這項服務不需店面成本，幾乎都是人員直接前往產婦家服務，有個體戶工作者，也有組織團隊，兩種型態的服務利潤都不錯。因為泌乳過程與情緒紓緩有關，有的服務還加入精油按摩、播放音樂等內容，因此市場中有不少一般美容師轉職。

但因人員素質參差不齊，許多產婦不僅未解決塞奶問題，乳房還因受美容按摩師的不當擠壓而受傷、瘀青、破皮，甚至引發乳腺炎，最嚴重的是，在乳房問題已超出服務規範時，服務者還不知轉介，造成問題更加惡化。

哺乳相關行業氾濫，一直以來不被政府重視，因台灣無官方證照依據，新手媽媽選擇無所適從，需要政府重視與解決。

(中時)

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