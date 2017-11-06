陸船險些又「掛」在金門 漲潮後脫困離開

2017年11月06日 15:30 中時 李金生

「萬祥811號」滿載2000噸花崗石塊。（金門岸巡總隊提供）

金門水海、岸巡隊均派遣船艇趕往現場。（金門岸巡總隊提供）

「萬祥811號」在漲潮後順利脫困離開。（金門岸巡總隊提供）

滿載2000噸花崗石塊的大陸籍貨船「萬祥811號」今（6）日上午在金門古寧頭海域「坐灘」滯留，海、岸巡隊均派遣船艇全程戒護，還好漲潮後順利脫困，解除一場海上警報。

「萬祥811號」船上載有花崗岩2000噸、重油10噸和5名船員，由漳州往大嶝島方向前進，今天清晨04時40分許，在古寧頭南山外海0.6浬處滯留，海巡署第12巡防區北山雷達站發現後，除由守望哨持續監控外，並通報海巡艇PP-3552、岸巡多功能巡緝艇CP-1009、CP-1015艇及線上巡邏組趕赴現場。

後來，確認「萬」船因適逢低潮（今日最低潮為06時50分），水深不足無法航行，因此先行原地停俥坐灘等待水位上升。在海、岸巡船艇和陸上雷達站全程監控下，迄9時37分緩緩脫困駛離，繼續往大嶝方向航行。

金門岸巡總隊長詹嘉德表示，入秋後金廈海域海象多變，來往船舶若不熟悉航道，易肇生航安及油污染事件，目前即有大陸砂石船「泉海88」在北碇島海域擱淺，迄未拖離現場。還好載滿花崗石塊的「萬」船，在漲潮時順利脫困離去。

(中時)