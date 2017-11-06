PM2.5來了！旅宿攜手保養品、藥局抗敏大作戰

台中璞樹文旅品牌行銷副理劉凱閔、童顏有機童顏長潘思璇以及分子藥局執行長Tony（由右而左）三方攜手針對秋季換季空污來襲，如何做好居家防護提出看法。（馮惠宜攝）

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在空污中看見商機？台中璞樹文旅、童顏有機以及分子藥局有鑑於近年因PM2.5造成的危害愈來愈大，跨界合作，除打造抗敏舒眠環境，也透過主題房的設置讓更多消費者接「童顏有機」MIT抗敏保養品，而分子藥局專業藥師從居家環境、日常生活、飲食習慣等角度切入，分享該如何正確的預防過敏與敏感問題。

台灣中部入秋後進入「空污季」，根據衛福部統計數據2015指出全台異位性皮膚炎就診人口就超過56萬人，而支氣管炎與慢性支氣管炎就診人口也超過83萬人大關；位於逢甲商圈「璞樹文旅」因創辦人有過敏的問題，只要外宿就無法入睡，因而在創立旅店時特別訴求抗敏。

為打造抗敏旅宿，璞樹文旅特別針對每個房間都採獨立空調管道，避免傳統共管空調造成空氣混雜四竄，搭配日本進口全熱交換空調系統使室外高含氧量空氣得以進到室內對流循環，室內空調口也採用了澳洲進口茶樹凝膠降低細菌病毒等危害致敏因子。

另於全館公共空間及42間客房內均設置醫療級的電漿殺菌空氣清淨機，在整房完成後針對皮膚最容易接觸的房內空間，噴灑獨家台大技術合作的病毒崩抗菌劑，有效崩解諾羅H1N1等細菌病毒。

璞樹文旅近日也邀請自然有機保養品牌「童顏有機」與健康選物店「分子藥局」藥師從居家環境、日常生活、飲食習慣等角度切入，分享該如何正確的預防過敏與敏感問題。

分子藥局執行長Tony建議居家清潔可以選用天然清潔劑，不但可以減少過敏原，同時也避免因接觸過多化學物質影響身體健康。

童顏有機童顏長潘思璇指出，對抗肌膚敏感、維持肌膚穩定度，應該選擇天然、低刺激性的產品來做保養，清潔與保濕絕對是最重要的，肌膚穩定度高就可以抵禦外來的刺激。

(中時)

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