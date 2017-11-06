MLB》又爆種族歧視？道奇史爺也挨轟

史卡利(右)與道奇隊普伊交談。(美聯社)

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中時電子報

上月世界大賽，道奇為了「政治正確」煞費苦心，首戰邀請傑基羅賓生的遺孀開球，代表對史上第一位黑人球員的尊敬。沒想到比賽第3戰又爆出太空人葛瑞奧對道奇投手達比修的歧視亞裔風暴，現在「道奇之音」史卡利(Vin Scully)也捲進類似的麻煩。

89歲的名人堂播報員史卡利去年退休，他為道奇工作了67年，但因身為白人，道奇安排他在第2戰開球，第1戰留給黑人開球。史爺沒說什麼，但從現在看來，他當時可能是不爽的。

《TMZ》報導，史爺已加入總統川普抵制NFL的號召，被許多網民怒罵是種族歧視者。NFL陳抗鬧得很大，主要是黑人球員不滿警察暴力與膚色歧視，因而對國旗國歌做出的一連串陳抗。

史卡利說：「我非常失望，我以前很愛NFL，我以後再也不會看NFL了。」史爺表示他拒看NFL是基於對軍人的尊重，他自己以前也在海軍服役過。「我對於穿上軍服保衛國家的人擁有至高無上的敬意，我只能略盡我個人的棉薄之力，不去支持球員陳抗。」

此話一出立刻招致大量批評，酸民嘲笑：「史卡利誰啊？」「永遠不看NFL，你也剩沒幾年了吧。」「老先生，白人說了算的年代結束很久了。」「有錢老白人，他臉上就寫著種族歧視。」「該死的川普粉絲。」

當然也有人支持史卡利，「我愛史爺，他是正港的美國人。」「左派傻子看清楚，史爺是支持軍人，不是反對黑人。」「講酸話的人，你們確定能活得比史爺久？」「就你們黑人有言論自由，白人沒有嗎。」

(中時電子報)

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