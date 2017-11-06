捲斗櫟如其名　像捲斗笠

日月潭山區有棵捲斗櫟果實，外形9成以上神似捲曲帶波浪狀的斗笠，相當難得。（沈揮勝攝）

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長在樹冠層的捲斗櫟果實。（沈揮勝攝）
捲斗櫟果實外型多變，照片中的每1顆果實的長相都不太一樣。（沈揮勝攝）
日月潭邊常見的小西氏石櫟，酷似《冰原歷險記》卡通串場那顆錐果，可愛討喜。（沈揮勝攝）

台灣的生態樣貌，果真是多元豐富！日月潭周邊山區有1種殼斗科植物「捲斗櫟」，最近果熟開始脫落；該植物的果實與其他殼斗科錐果有異，不同棵的捲斗櫟樹結出的果實形狀都不一樣，而同1棵捲斗櫟樹結出的每1顆果實，長相也各不相同。

不過這種果形多元的現象也會有例外，魚池鄉五城村王姓農友最近在日月潭豬哥坪產業道路附近1處闊葉林中，發現1棵捲斗櫟所結出的果實，90%以上都是呈現波浪狀的斗笠形，相當讓人驚艷。

一般來說，捲斗櫟的殼斗已呈現杯形或盤形者多，有的甚至接近球形，杯、盤形如果帶有些許波浪皺褶，就已經是很漂亮了，像這種完美波浪狀斗笠形的，平均10多顆才能找到1或2顆；整棵樹清一色斗笠形，算是罕見中的罕見。

捲斗櫟殼斗多變現象，台灣生態學會理事長楊國禎、中興大學教授楊正澤、日月潭知名生態解說員蘇健輝及葉建興，都曾觀察探討。他們說，很少有殼斗會有這樣變化，這些果實甚至常讓國外學者搞得迷糊、不解，等弄清楚後卻又顯得興奮、驚奇。

學界認為，這些特色和變異，緣起生長發育期受到親本不同基因影響，以及環境變化而發生個體變異、甚至物種變異，足以讓生態更多元和豐富。

除了捲斗櫟，日月潭湖岸邊常見另1種殼斗科植物「小西氏石櫟」果實也漸成熟，它的外觀簡直是卡通片《冰原歷險記》錐果台灣版，外型討喜吸引不少遊客搜尋撿拾；不過也偶見折枝採集等違規行為，日管處呼籲，撿拾無妨、刻意採摘引人側目絕非好事！

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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