恐怖鏈球菌 吃掉心臟瓣膜

2017年11月06日 16:36 中時 馮惠宜

澄清醫院醫護團隊祝賀吳先生喜獲心生，與他一起切蛋糕。（馮惠宜翻攝）

一位62歲吳姓患者，發燒近一周，以為是普通感冒，突然意識模糊緊急送醫，經檢查出是細菌性心內膜炎，他的心臟主動脈瓣膜已被鏈球菌破壞掉造成急性心臟衰竭，接受人工瓣膜置換手術後，幸運重生，醫師指稱，細菌性心內膜炎病程發展十分快速，如有長時間發燒、冒冷汗合併胸悶、呼吸困難沒有好轉時，應尋求醫療協助，進一步檢查是否有其他問題。

澄清醫院心臟外科主任吳慧中指出，這名病患10月初因意識不清、發燒、氣喘被送急診，在此之前他已發燒了一週並有冒冷汗等症狀，血液檢查發現白血球過高，住院後會診感染科主任許哲翰及胸腔內科主任江韶岳，經細菌培養證實是鏈球菌感染，由心臟超音波檢查確認是心臟瓣膜遭到鏈球菌感染破壞。

澄清醫院心臟外科主任吳慧中表示，該患者的心臟主動脈瓣膜已遭感染發炎，整個瓣膜幾乎被鏈球菌破壞掉，瓣膜失去功能關不住，導致血液逆流，併發心臟衰竭及肺積水，可能會危及生命。

吳慧中說，細菌侵犯心臟瓣膜造成瓣膜損壞，必須要以心臟手術進行人工瓣膜置換，才有機會保住生命，該病人接受耐久性的牛心組織瓣膜置入，再接受四週的抗生素治療，該病患日前已康復出院，在出院的前一天特地為他辦慶生會，恭賀他健康出院。

(中時)