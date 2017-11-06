美日決定對北韓最大限度施壓 川普：戰略性忍耐時代已結束

2017年11月06日 15:59 中時 黃菁菁

美國總統川普與日本首相安倍晉三6日在東京迎賓館舉行美日高峰會談，會後並召開聯合記者會。(翻攝自NHK電視畫面)

美國總統川普與日本首相安倍晉三6日在東京迎賓館舉行美日高峰會談，會後並召開聯合記者會，兩人在台上也不時親密互動。(翻攝自NHK電視畫面)

美國總統川普與日本首相安倍晉三今日在東京迎賓館舉行美日高峰會談，會後並召開聯合記者會。兩人確認了將對北韓最大限度的加強施壓。川普強調，「對北韓的戰略性忍耐時代已經結束了，不能讓那樣的事(綁架等)再次發生，自由國家戰勝獨裁政權的時代來臨了。」

川普表示，「為了對話的對話已完全沒有意義，現在是最大限度施壓的時候了」。美日領袖在會談中同意，將對北韓最大限度的加強施壓，並在美日的主導之下，與國際社會緊密合作，加強所有可能的最大限度施壓。川普還強調，駐日和駐韓美軍會保護日韓的安全。

安倍在記者會上則表示，日本將在內閣會議上決定，擴大對北韓單獨制裁的對象。川普還否認美國前總統歐巴馬的政策，指出，「對北韓戰略性忍耐的時代已經結束」，美國可能再度將北韓指定為恐怖支援國家。

兩人也都期待中國對北韓發揮更大的影響力。川普則表示，接下來訪問南韓，也將尋求南韓的支持。

川普和安倍在聯合記者會上互動頻頻，兩人一致強調緊密的美日同盟關係是不可撼動的，因重視法治基礎的海洋秩序，決定將「自由開放的印度太平洋戰略」作為美日的共同戰略，共同實現自由開放的印度太平洋，頗有針對中國的意味。

有關美日自由貿易協定(FTA)談判的問題，川普表示，「我確信可以改善貿易均衡的狀態。」針對川普批日本貿易不公平之提問，安倍表示，日本副首相兼財相麻生太郎與美國副總統彭斯已進行了兩次經濟對話，今後仍將持續經濟對話，在促進投資、能源、基礎建設等方面加強合作。

安倍強調，不只要為兩國的經濟發展努力，還要一起制定貿易的準則，為亞太地區的投資、經濟發展而努力。安倍也強調，日本企業在美國創造了1萬7千個就業機會，對美投資也是全球第一，盼美日經濟關係更加發展。

川普還指出，中國至今是不當的貿易狀態，對美有數千億美元的貿易逆差，自由互惠的貿易很重要，貿易問題一定要談不只是中國，對日本等世界各國也都一樣。

對於日本日前未攔截越過日本上空的北韓飛彈之事，川普強調，防禦飛彈是可以迅速攔截、擊落北韓彈道飛彈的，美國有最先進的武器裝備品，日本可以多向美國採購軍事裝備品。安倍在記者會上也允諾，日本今後仍會向美國採購的。

美日政府未打算針對這次高峰會談發表聯合聲明，但會彙整出總結的報告文件。

(中時)