透天厝 漁船 電腦 骨董樣樣賣 執行署明拍賣尋寶

法務部行政執行署明天辦全國聯合拍賣日，拍賣的查扣物琳瑯滿目。（本報系資料照）

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法務部行政執行署又來送好康！各地分署將於明(7)日下午3時舉辦「123全國聯合拍賣日」，拍賣漁船、透天厝、賓士轎車，品項五花八門，歡迎民眾踴躍來挖寶。

行政執行署表示，各分署拍賣物件包羅萬象，應有盡有，包括名牌太陽眼鏡、珠寶飾品、金門高粱酒、洋酒等(台北分署)；2007年份BENZ車輛、各種玉飾等(士林分署)；新鮮麵包、生活家電等(桃園分署)；書桌、櫃子等(新竹分署)；茶葉等(彰化分署)；電腦裁板機、電腦油漆拋光機、投影機、凱旋牌重型機車等(台中分署)；2012年份BENZ車輛、藝術品等(高雄分署)；琉璃珠手鍊、咖啡骨瓷手沖壺等(屏東分署)；葫蘆狀與花瓶狀之七彩玉石、石雕屏風等(花蓮分署)；「明福昇六號」漁船一艘、58度高粱酒等(宜蘭分署)等。

另外，各分署也提供不少不動產，歡迎民眾來競標，如台北市中正區、松山區、信義區、中山區以及新北市新店區等土地建物 (台北分署)、桃園市楊梅區及龍潭區土地、蘆竹區商辦大樓等(桃園分署)、新竹市四維路旁透天建物、苗栗縣頭份市、五峰鄉等土地(新竹分署)、彰化縣鹿港鎮加油站及動產相關設備(彰化分署)、台南市北區立人段土地(台南分署)、宜蘭縣南澳鄉、蘇澳鎮等土地建物(宜蘭分署)、屏東縣車城鄉、東港鎮、新埤鄉、萬丹鄉等土地建物(屏東分署)、花蓮縣三間商業區套房(花蓮分署)等。

(中時)

行政執行署拍賣公告請上官網按這裡查詢
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