高雄市海外實習計畫，帶回職人精神及國際視野

中正高中建築科學生參加海外實習計畫，赴日本明石高等專業學校學習，參與史跡修復。（中正高工提供）

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中正高中建築科學生參加海外實習計畫，赴日本明石高等專業學校學習。（中正高工提供）
中正高中建築科10名學生參加海外實習計畫，獲教育局頒發證書。（教育局提供）

高雄市首批參與海外實習計畫的中正高工建築科師生，赴日學習體驗職人精神，成果豐碩，6日舉行成果發表會分享心得，不僅提升了視野，也帶回技術實做及細心精準的工作態度，在一味追求文憑學位的台灣教育現況裡，為技職發展指出一條值得思考學習的道路。

建築科第1批10名學生是今年7月3日至8月1日間，赴日本兵庫縣明石工業高等專門學校進行海外實習。

創立於1962年的明石高專僅設4個學科，以5年一貫制教育為基礎，再進行2年的高度實踐性、創造性教育，以培養尖端技術實踐性技術者，傳承職人精神的日本高等專門學校。

雖然僅是短短的一個月，課程內容豐富多元，包括竹炭實作與生活技能培養、桁架實作、高速公路橋樑工程參觀、造型設計與鋼筋抗拉試驗；甚至，還與考古專家一起修復有千年歷史的日本國定史跡穴居屋。

實習過程裡，學生看見了近乎苛求的日本職人精神及工地一絲不苟的紀律，兩位女同學洪辰昀、林于嘉說說，現場工序井然有序，偌大的工程現場不但整齊清潔，也不看到垃圾與檳榔渣，與國內工地完全不同。

教育局長范巽綠特地到校頒發證書並期勉下一梯次學員，她表示，海外實習計畫是為開拓技職學生的國際視野，提升技職專業技能，型塑敬業職人精神，也培養學生的國際移動力。

第2批學生預定於明年7月2日至7月31日再赴交流，由中正高工建築科主任楊松翰、周澧漩老師帶隊。

(中時)

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