MLB》運動家精神 道奇全版廣告賀太空人奪冠

道奇隊全版廣告恭喜太空人隊。(截自Bill Plunkett推特 )

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中時電子報
／綜合報導

何謂運動家精神，洛杉磯道奇隊做了最佳示範。儘管世界大賽鏖戰7場仍不敵休士頓太空人隊，與睽違29年的冠軍擦肩，道奇隊仍在《休士頓紀事報》(Houston Chronicle)買下全版廣告，向冠軍隊太空人道賀。

太空人隊世界大賽第7戰擊敗道奇，以系列賽4比3笑納隊史首座世界大賽冠軍，道奇隊飲恨仍保持風度，買下美國時間5日刊出的《休士頓紀事報》全版廣告，展現球團風度。

照片中道奇隊教頭羅伯茲(Dave Roberts)擁抱太空人隊教頭辛屈(A.J. Hinch)，過去兩人就是舊識，曾共同為教士隊球團效力4年，當時羅伯茲是板凳教練，辛屈則是協助球團總管拜恩斯(Josh Byrnes)任職副總經理。

2015年11月，羅伯茲準備宣布接下道奇隊兵符時，就曾徵詢過好友辛屈的意見，當時辛屈已經執掌太空人隊一年，又曾擔任過球團高層，讓羅伯茲相當信任，季中明星賽結束後兩個家庭還曾一起共進午餐，交情可見一班。道奇隊也藉此照片，恭喜太空人隊捧起2017年世界大賽冠軍。

(中時電子報)

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