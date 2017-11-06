彰化二水白柚開採 「不老採柚組」上陣

二水鄉白柚開採，不老採柚團兩人1組搭檔採收好默契。（鐘武達攝）

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二水鄉的白柚進入採收期，由於農村雇工不易，負責採收的工人都已經6、70歲，儘管年紀大，手腳還是很俐落，「老搭檔 」1人負責上樹採收，1人負責樹下接應，「投 」、「捕」一氣呵成，展現好默契。

二水鄉農會總幹事蔡文琳說，白柚是二水鄉特產，種植面積達約250公頃，產地集中在惠民村沿線的八卦山脈，每年農曆的「霜降」節氣過後就是採收期，目前產地價格每台斤約30至40元，收益雖然穩定，但採收期找不到工人，農民可就要傷腦筋。

二水鄉白柚第1產銷班副班長謝清和表示，目前從事採收白柚的工人，「最幼齒」的少說也有歲，他憂心，「再過幾年，老農沒辦法再爬樹，白柚叫誰來摘取」。

「我們是老猴！」採摘工人蔡明福說，部分白柚種在半山腰，採收作業最麻煩，除了人要爬上在半山腰的果樹摘取，接著還要將剪下的白柚拋擲給樹下的人接應，稍微不留神，就會有危險。

他還說，採摘白柚兩人一組搭配，動作要順暢，除了體力與經驗，還要有一定的默契。當地人打趣形容，採白柚，身手就是要像猴子般矯健與靈活。

蔡文琳表示，二水種植白柚已經有80多年歷史，目前栽種主要集中在八卦山麓一帶，樹齡5、60歲的老樹隨處可見，當地土質屬礫石層，透水性佳，加上日照充足、氣候適宜，品質相當好，近幾年在日本市場也很受歡迎。

(中時)

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