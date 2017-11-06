安平福記水煎包搭特調五香粉 飄香數十載

2017年11月06日 16:07 中時 曹婷婷

哇，這是水煎包還是肉包？福記水煎包一顆顆排列整齊，大火加熱、水分收乾後，等待出爐尚未翻面煎成焦黃色之前，每一顆都宛如包子般碩大飽滿。（曹婷婷攝）

在安平，排隊品嘗美味小吃是尋常畫面，安北路的「福記水煎包」，不時可見排隊等著買水煎包的人潮，福記水煎包特色是選用台灣高山特產的高麗菜，加上從中藥房特調五香粉入味，咬一口，唇齒留香，難怪飄香數十載。

採現作現煎的水煎包，內餡以高麗菜及豬肉末為主，口感鮮甜之外，烹調方式也講究，將每一顆揉好的水煎包，整整齊齊排列在圓鍋，經過加水、蓋鍋，10分鐘後，等到水分收乾，打開鍋子，一顆顆白白胖胖、宛如包子的水煎包，躍然眼前，翻面再煎成焦黃色即可出爐。

福記水煎包創始人蔡福安原本在西門路賣水煎包，一賣就是30多年，17年前交棒給第二代，也就是女婿黃信雄。黃信雄原本從事裝潢業，金融風暴時，面臨裝潢生意青黃不接，從岳父母處習得製作水煎包好手藝，也以岳父之名當店名，感謝長輩的傳承，也頗有身為第二代，必須銜命傳承的使命感。

業者看準安平觀光人潮，店面就位於知名的同記安平豆花前，也是許多觀光客走訪安平必經路段，以前，來到安平的客人多只知道吃豆花，後來多了一味，就是順道吃水煎包，不少客人一顆皆一顆吃，業者笑說，曾經有學生一口氣吃了10顆，美味程度，由此可知。

(中時)