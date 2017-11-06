國美館風動四方成果展　科技展現藝術新風格

2017年11月06日 16:26 中時 陳淑芬

國立台灣美術館推出「風動四方－安平1634」創作成果發表，展出到11月12日，展現科技融入藝術的創新風格作品，並與荷蘭的安荷芬市分別設置虛擬實境（VR）互動裝置，透過遠端連線定時進行跨越國境的互動體驗，這是台灣首次將VR科技融入文化藝術的跨國多人展出。

國美館推動「科技融藝跨界創作補助計畫」邁入第6年，今年有3組團隊獲得補助，其中，國立台南藝術大學研發長洪一平帶領的「風動四方－安平1634」計畫，將在國美館2樓展出到11月12日止。

台南安平的熱蘭遮城是臺灣的第一個城堡及建築，目前僅存殘餘城牆遺跡，現今的安平古堡則是日據時期新建的，熱蘭遮城遺跡是台灣在17世紀大航海時代扮演東亞轉運站的重要歷史證物。

國美館指出，展出中以數位科技重建1634年的熱蘭遮城，並整合體感攝影機、空拍機、網路連線、VR環場音效與風扇動力裝置等多項新科技與裝置，營造現場及音效的臨場感，並進行異地共在的連結。

值得一提的是，「風動四方－安平1634」作品讓歌曲不只是音樂、歌唱。利用風扇動力裝置藉及VR科技展現「以風傳遞聲音」等藝術概念，讓參觀民眾在聆聽耳熟能詳的歌謠「安平追想曲」時，同時感受到「風」的視覺、聽覺及觸覺等逼真效果，讓參觀民眾彷彿回到西元1634年代的熱蘭遮城時空。

(中時)