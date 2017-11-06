丈母娘討350萬聘金兼修房子？網友：可以娶頂級俄羅斯妹了

2017年11月06日 16:24 中時電子報 尉遲佩玉

娶老婆到底該準備多少聘金才夠？一名網友在臉書粉絲團《靠北女友》哀怨發文表示，與交往3年的女友論及婚嫁，想不到對方母親竟然要求350萬元聘金，其中280萬是拿來幫未來的丈母娘修房子，最後房子還要過戶給老婆。網友幫忙抱不平，留言「350萬可以娶頂級俄羅斯妹了」！

原PO指出，這350萬聘金包含婚禮女方的親戚桌數、遊覽車、飯店、主持人以及蜜月旅行，剩下多的還要給丈母娘，房屋也要過戶給女方。他在臉書《靠北女友》傻眼問說「要放手嗎？」「我知道你愛我，但你家人企圖太明顯了吧」「這是考驗？還是挖洞？」

一名網友在臉書粉絲團《靠北女友》哀怨發文表示，與交往3年的女友論及婚嫁，想不到對方母親竟然要求350萬元聘金。(翻攝自臉書《靠北女友》)

沒想到事隔幾天，原PO女友的媽媽約他吃飯時，竟突然拿出平板，指《靠北女友》的貼文質問「你有沒有把我們的事放到網路上？」，原PO當場嚇到，打死也不承認。女方母親也不客氣說「我女兒愛你是你的福氣，你要是沒擔當就不要再找她！」，原PO則忍不住嗆聲「我是要娶妳女兒，不是娶你『一家人』」。

文章引發網友熱烈討論，有網友留言表示「350萬可以娶頂級俄羅斯妹了」、「整修自己的房子要用女婿的錢？」、「娶老婆還要幫忙翻修娘家？」、「一對自以為女兒很值錢的父母」、「下一個會更好，記得去廟裡燒香拜拜，感謝上蒼幫你斷孽緣。」

(中時電子報)