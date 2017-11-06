林佳龍表揚「醫療貢獻獎」 感謝醫師無私奉獻

2017年11月06日 16:32 中時 盧金足

每年11月12日是「醫師節」，為感謝台中市醫師長年來對市民健康的守護，並熱心參與各項公共衛生政策，市府今年起恢復過去停辦14年的「醫療貢獻獎」，市長林佳龍6日在市政會議頒獎表揚10名獲獎醫師。

林佳龍表示，醫生的工作不僅貢獻專業，更要付出愛心，讓民眾獲得更好的服務，希望藉由醫療貢獻獎，彰顯醫療典範

，提高台中市醫療品質，進一步保障民眾的醫療權益。

這次獲表揚的醫師包括台中榮民總醫院院長許惠恒院長、中山醫學大學附設醫院院長黃建寧、中國醫藥大學附設醫院副院長藍忠亮、中美偕診所醫師王博正、全佑家庭醫學科診所醫師吳義村、元吉診所醫師王茂雄、中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師張恒鴻、生原中醫診所醫師杜基祥、明遠牙醫診所張明遠醫師及衛生福利部豐原醫院牙科部主任黃廷芳等10名醫師。

林佳龍說，每名受表揚者背後都有一段故事，為感謝醫師的無私奉獻，市府恢復舉辦先前中斷多年的「醫療貢獻獎」。醫生的工作不僅貢獻專業，更要貢獻愛心與耐心，才能提供民眾更優質的服務，並且讓病友的家人安心。

衛生局表示，台中市醫療資源相當豐沛，全市設有醫院共計69家，包括醫學中心3家、區域醫院11家、地區醫院52家及中醫醫院3家；另設有診所共計3349家，包括西醫診所1640家

、中醫診所760家及牙醫診所949家。截至9月29日台中市執業醫師數為9242人，排名全國第二，僅次於台北市1萬4156人。

衛生局也指出，對於市府近年所辦理的活動或疫情防治推展等，醫師皆全力配合，共同推動公共衛生政策、提升台中醫療服務品質及就醫安全。去年八仙塵爆事件，在醫師夥伴與市府府團隊的努力合作下，促成成立中部地區首座燒燙傷重建中心，並致力宣導各項疾病、癌症的預防及治療。

此外，中醫師也固定舉辦義診、免費施藥、協助貧病，以及推廣中醫藥保健；牙醫師則全力推廣口腔衛生保健、護齒及推動老人假牙補助等。

(中時)