樹立楷模 林佳龍表揚台中市優良不動產從業人員

2017年11月06日 16:38 中時 盧金足

台中市長林佳龍6日在市政會議頒獎表揚優良不動產估價師、地政士、不動產經紀業及人員，市府地政局長張治祥指出，這次優良人員及業者，由公會或學校推薦，並經市府相關委員會審議後選出，盼透過公開表揚，樹立優良楷模，提升不動產業者服務品質，進一步保障民眾財產安全，促進不動產經濟良性發展。

地政局表示，台中市登錄不動產經紀業家數1119家，不動產經紀人1125人，不動產估價師開業人數為74人，地政士開業人數為1589人，執業人(家)數均排名全國前3名，而今年度優良不動產從業人員，由各相關公會、學校推薦，提相關委員會審議後，選出獲獎名單。

這次獲獎名單分別為優良不動產估價師江晨旭、郭世琛；優良地政士謝秀蓉、劉芳珍、廖曾瓊慧；優良不動產經紀業為聚合昌不動產經紀有限公司(中信房屋豐原圓東加盟店)；優良不動產經紀人員邱嘉鈴、陳永鴻。

此次獲獎的不動產估價師，除了積極從事與估價相關之社會公益服務工作外，並協助辦理台中市地價基準地、市價徵收不動產及其權利之查估、審查、評議、審定或評價等估價作業，均有卓著貢獻。

獲獎地政士除了協助民眾辦理各項產權移轉外，分別對於解決不動產交易產權糾紛、對地政業務之法令或作業方式研提修正意見經機關採行、代理登記測量案件經機關審認成績優良，成效顯著。

獲獎不動產經紀業及人員，為健全不動產交易市場重要推手

，對於促進不動產經紀業健全發展、維護消費者權益、居間仲介協調、降低不動產糾紛產生、投入社會公益及回饋社會等事蹟有相當貢獻。

(中時)