草屯農會4款禮盒 獲選「2017台灣農漁會百大精品」

2017年11月06日 18:01 中時 楊樹煌

▲草屯農會輔導的「草農珠葡萄禮盒」獲選為2017台灣農漁會百大精品。（楊樹煌攝）

2017台灣農漁會百大精品評選揭曉，今年草屯鎮農會的「草農珠葡萄禮盒」、「四季福糧禮盒」、「糧源九九大地禮盒」以及「米藏禮盒」等4款禮盒，榮獲行政院農委會評選為台灣農漁會百大精品，意味著農會是在地農漁產品的最佳推手，獲獎農民歡欣雀躍，草屯農會更感榮耀。

今年農委會農漁會百大精品的遴選作業，秉持往年的「嚴選製造、在地生產」原則，從報名角逐的346項農漁產品中，歷經3個多月、多位專家學者進行審查評選，最後再送檢驗單位進行衛生安全檢測，才評選出99家農會、7家漁會合計上百項精品。

草屯鎮農會表示，獲選百大精品這4款禮盒，一直都是年節暢銷禮盒；因現代人比較重視環保養生，加工加料或過度包裝商品，漸漸不被民眾接受；逢年過節送禮，大家從原本贈送包裝精美的餅乾、糖果變成餽贈農特產品禮盒，送心意也送健康。

草屯農會總幹事蕭忠郁表示，4、5年來農會一直推出在地新產品、新禮盒，就是希望改變農產品是「土產」的形象，讓民眾瞭解近幾年來草屯農會所做的努力與創新的成果，更希望真正實踐「地產地消」的理念，進而來提升小農、青農的附加價值。

(中時)