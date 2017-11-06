【慾海專欄】女優最怕「一拍成名天下知」！

2017年11月06日 16:42 中時電子報 吳品瑤 編輯 潘朵啦娛樂總經理許瓈元、編輯

俗話說「人怕出名豬怕肥」，這是因為豬肥了就要被宰，人出名了就要惹麻煩，只是當前的演藝圈可說是人豬易位，女星怕肥卻想法設法的出名，而唯一怕出名的例外就是日本謎片女優。為什麼女優怕出名呢？因為多數日本女優在投入情色產業之前，最令她忐忑不安的考慮就是：萬一被父母或親戚朋友知道我在當女優怎麼辦？同學朋友會不會瞧不起我？簡單說就是女優一開始大多是要錢而不要名，或者說希望有點有名又不要太有名，但這界線可著實不好拿捏。

莊子說：「名者，實之賓也」，就算女優要的是實際的金錢而不是附屬的名氣，但遺憾的是馬賽克並不是打在臉上，凡看過必留下痕跡，名氣就如同「名器」般會緊緊抓住觀眾眼球！又所謂「名之所至，謗亦隨之」，只要妳一旦開始登上小螢幕，露毛和露臉的機會同時增加之後，左鄰右舍、巷頭巷尾議論妳是隔壁老王女兒，指指點點的困擾就會不斷侵蝕女優自尊，於是乎很多女孩們在沒成名前拍片拍得不亦樂乎，但等到開始走紅或聲勢如日中天時反而就自動人間蒸發，究其原因都是因為當妳同學、親戚、老爸夥同姨丈全都看過妳的愛情動作片後（這時沒人會追究「為什麼你們會看到？」這問題），很難不被周遭親友圍剿猛攻，如果抵擋不了親友團的強烈反彈，下一步也就只能自動(或被迫) 斷送那AV女優的大好前途(誤)。

而這種越紅越自爆的逆向邏輯，讓日本AV經紀事務所在招募新人時，努立編織的竟然不是一個會大紅特紅的成名美夢，反而是要花上更多心思去消除女優擔心被人「抓包」的不安全感，於是有的經紀公司會在合約中明確記載「不露臉」條款，幫助新人女優鼓足勇氣先爬上床再說。

但說到底，AV女優是否會被抓包，首先當然是看妳在業界的位置有多醒目(如活躍程度或知名度)！一般來講，如果妳已經是「單體女優」，還請快快放棄有隱形斗篷的念頭吧！都已經是女一，各大DVD封面圖也全都印上妳的大幅美照（當然還有局部特寫），就像浩克變身後，豈能好傻好天真的以為大家都看不到一個抓狂的綠色傻大個？

既然知道早晚瞞不住，有些女優就會選擇坦白從寬，主動向親友表明身分，像去年奪得日本「最優秀女優賞」的湊莉久，就在個人推特上大方承認，從來不對親朋好友隱瞞自己拍攝AV的事實，甚至連曾有男同學在看過之後，以「妳不從就告訴別人」的理由威脅她，湊莉久也毫不擔心一笑視之。

可惜，並不是所有一線女優都這麼大無畏，像有些女優，當她們還在賣力詮釋愛情動作片時，即便日台兩地都擁有超高人氣，卻不太舉辦任何需要「本人出席」的實體活動、不同意肖像授權、就連海外成人頻道要播送她們的作品也都不可以，就是擔心太多曝光會害自己被抓包。

另外，之前勤跑台灣的白石媽媽(白石茉莉奈)也是相同情況，明明已是名滿江湖的一線女優，但始終堅稱不願意讓派遣在海外工作的丈夫知道自己是稱霸男性D槽的黃后（難道老公在亞馬遜森林出差？）。

至於還在慾海中浮沉，未能稱霸一方的「企劃女優」們則相對安全多，由於不用個人挑大樑演出，作品封面上也不會出現名字，在日本每年數以萬計的DVD發行量中，要被熟人看到又發現的機率大約只剩下1~2%，只是近幾年網路媒體盛行，日本AV界早就揮別只需防堵平面媒體和DVD出租店的輕鬆年代，「婉君」們熱情分享才是床上床下苦惱所在，要怎麼讓女優賺得安心又能守得住秘密，已經是AV業界人人有責的保密工作。

(中時電子報)