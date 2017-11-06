美國將發展遠程空對空飛彈

2017年11月06日 16:54 中時電子報 江飛宇

美國下年度的國防預算文件中，已經出現了一項開發新型空對空飛彈的研發計畫，射程比現役的AIM-120長一倍，預計研發時間為兩年。

全球飛行網「flightglobal」報導，根據去年(2016年)3月發布的預算文件，美國國防部啟動了一項 「確保空中優勢」為目標的遠程空中武器（LREW）評估，所謂遠程空中武器就是指新式空對空飛彈。該計劃表明，美國軍方正在準備以這種新飛彈逐步取代現有的AIM-120先進中程空對空飛彈。

AIM-120是雷神公司的主動雷達導引飛彈，重量152公斤，射程70公里(改良型可達160公里)，性能相當傑出，實戰經驗也非常豐富，比如今年6月，美國的F/A-18戰機就用AIM-120擊落在禁航區的敘利亞Su-22。然而據報導，包括歐洲、中國大陸與俄羅斯，正在研製射程比AIM-120更遠的飛彈，因此美國也有研發的必要。

去年四月份，助理國防部長查克．波金斯（Chuck Perkins）發表了一份非機密的LREW概念圖片，是一架F-22戰機從彈艙中發射兩截式的LREW。

除了LREW以外，美國空軍也在研製兩種短程武器，包括小型先進飛彈（SACM）和微型防衛彈藥（MSDM），都是為了方便安裝在F-22、F-35的武器艙當中。

(中時電子報)