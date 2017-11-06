柯P批外縣市財政 市議員反爆北市歲計賸餘將創14年最少

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台北市長柯文哲近日批高雄市財政紀律，又「預言」多個縣市財政恐「苗栗化」，在在引發其他首長不滿。今國民黨市議員王鴻薇在總質詢時質疑，柯製造自己減少舉債、努力還債假象，實際上明年北市歲計賸餘將創14年來最低，而超支更將達98億；她還批，柯文哲為明年選舉亂花錢，非常不可取。

王鴻薇指出，柯文哲在任前2年「很幸運」，受房地合一稅、重新規定地價等因素影響，土地增值稅與地價稅的收入都增加，104年歲計賸餘313.36億，105年411.57億，所以可以大聲地說不用舉債、還可以還債，進而批評其他縣市財政。

但事實上，這些都是「老本」，今年尚未決算，但賸餘數大約300億，而柯文哲為明年選舉，廣泛編列許多活動經費，根據市府資料，明年度總預算會超支98億，再加上預計要還債務100億，等於在不舉債的情況下，要從老本中拿出198億，歲計賸餘可能只剩下100億，為14年來最低。

王鴻薇說，柯文哲口口聲聲不喜歡一次性活動，明年活動卻從年初到年底，例如觀傳局辦理為期1個月的杜鵑花季編列800萬，斥資2596萬元辦銀髮觀光活動，也和重陽敬老禮金一樣是一次性，國家地理頻道拍攝世大運影片，製作費加托播費要1500萬。希望市長也重視財政紀律，不要為了明年選舉，放手編預算、放手花錢，實在不可取。

柯文哲則否認是為選舉辦活動，反而是杜鵑花季、陽明山花季、海芋季、白晝之夜等大型活動，以後會變成每年固定舉辦，也會把資料留下來，變成在地化、國際化、產業化的活動，不是亂花錢，他也強調，超支不會倒98億這麼多。

財政局長陳志銘事後也在媒體新聞群組中反嗆「是誰在吃老本？數據會說話！」前市長陳水扁87年卸任留下354億歲計賸餘，馬英九95年留下293億，郝龍斌留下231億，而柯市長目前有411億，歲計賸餘是看決算而非預算，議員指會超支98億，但其實除有今年賸餘，還有追加歲入預算，再加上明年度部分，不可能低於231億元。

(中時)

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