竹市光復路無人行道光武學生與車爭道

新竹市議員鍾淑英（左）會同市府交通處人員至光復路會勘，該路段無人行道，學生都要在馬路上與車爭道，相當危險。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市議員鍾淑英（右二）會同市府交通處人員至光復路會勘，該路段無人行道，學生都要在馬路上與車爭道，相當危險。（陳育賢攝）
新竹市議員鍾淑英與交通處人員發現有台電電箱竟建蓋在商家的走廊內，質疑是否有占用人行道或馬路的情形，將進行道路鑑界釐清。（陳育賢攝）
新竹市光復路1段沒有人行道，光武國中學生上下課都要與車爭道，相當危險。（陳育賢攝）
新竹市光復路1段沒有人行道，光武國中學生上下課都要與車爭道，相當危險。（陳育賢攝）

新竹市香山區近年最重要的三姓橋路，終獲開通，讓當地3所大學生解決安全的通學之路。但光復路1段上的光武國中學生家長與議員則發出怒火，怒指校前馬路連人行道都沒有，學生天天與車爭道，上下學如入虎口，他們也要安全的通學路。

市議員鍾淑英近日接獲不少光武國中家長反映，指光武國中大門前的主要道路光復路1段，包括東至新莊街、西至慈雲路段，不論是東向或西向，不僅沒有人行道，連機車道都沒有，因此形成大車跟小車爭道，小車跟機車爭道，機車則跟行人爭道，學生們上下課都像在冒險，就像走在虎口一樣危險，這絕非幸福宜居城市應有的交通品質。

鍾淑英近日並在光武國中家長會長譚詩欽、副會長宋樹人、校長林茂成的陪同下，會同市府交通處人員前往勘查，確認路邊的紅線幾乎緊臨住家、商店，且4線道上也沒有機車道，更無論是人行道，學生走在路邊跟汽、機車同線道，上學、放學確實險象環生。

除此之外，會勘一行人甚至還發現「怪現象」，竟發現有台電電箱竟建蓋在商家的走廊內，質疑是否有占用人行道或馬路的情形。

交通處表示，將會盡快進行道路鑑界，釐清是否有占用馬路情形，再研究有無空間畫出人行道，同時要求警方加以勸導或取締路邊違規停車情況，空出路邊行人空間，希望讓學生有條安全的路，讓家長安心。

(中時)

柯P批外縣市財政 市議員反爆北市… 熟女放任老公戶籍留前妻家 網友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。