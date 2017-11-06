竹市光復路無人行道光武學生與車爭道

2017年11月06日 17:12 中時 陳育賢

新竹市議員鍾淑英（右二）會同市府交通處人員至光復路會勘，該路段無人行道，學生都要在馬路上與車爭道，相當危險。（陳育賢攝）

新竹市議員鍾淑英與交通處人員發現有台電電箱竟建蓋在商家的走廊內，質疑是否有占用人行道或馬路的情形，將進行道路鑑界釐清。（陳育賢攝）

新竹市光復路1段沒有人行道，光武國中學生上下課都要與車爭道，相當危險。（陳育賢攝）

新竹市光復路1段沒有人行道，光武國中學生上下課都要與車爭道，相當危險。（陳育賢攝）

新竹市香山區近年最重要的三姓橋路，終獲開通，讓當地3所大學生解決安全的通學之路。但光復路1段上的光武國中學生家長與議員則發出怒火，怒指校前馬路連人行道都沒有，學生天天與車爭道，上下學如入虎口，他們也要安全的通學路。

市議員鍾淑英近日接獲不少光武國中家長反映，指光武國中大門前的主要道路光復路1段，包括東至新莊街、西至慈雲路段，不論是東向或西向，不僅沒有人行道，連機車道都沒有，因此形成大車跟小車爭道，小車跟機車爭道，機車則跟行人爭道，學生們上下課都像在冒險，就像走在虎口一樣危險，這絕非幸福宜居城市應有的交通品質。

鍾淑英近日並在光武國中家長會長譚詩欽、副會長宋樹人、校長林茂成的陪同下，會同市府交通處人員前往勘查，確認路邊的紅線幾乎緊臨住家、商店，且4線道上也沒有機車道，更無論是人行道，學生走在路邊跟汽、機車同線道，上學、放學確實險象環生。

除此之外，會勘一行人甚至還發現「怪現象」，竟發現有台電電箱竟建蓋在商家的走廊內，質疑是否有占用人行道或馬路的情形。

交通處表示，將會盡快進行道路鑑界，釐清是否有占用馬路情形，再研究有無空間畫出人行道，同時要求警方加以勸導或取締路邊違規停車情況，空出路邊行人空間，希望讓學生有條安全的路，讓家長安心。

(中時)