土地公文化祭11日登場 侯友宜大玩布袋戲偶宣傳

2017年11月06日 19:42 中時 葉書宏

新北市中和土地公文化祭將於11月11日、12日登場，副市長侯友宜（右五）出席宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和土地公文化祭將於11月11日、12日登場，副市長侯友宜（右四）出席宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和土地公文化祭將於11月11日、12日登場，副市長侯友宜（右三）出席宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和土地公文化祭將於11月11日、12日登場。（葉書宏攝）

新北市中和土地公文化祭將於11月11日、12日登場。（葉書宏攝）

新北市中和區土地公文化祭將於11日、12日登場，區長柯慶忠操作布袋戲偶宣傳。（葉書宏攝）

新北市中和區土地公文化祭將於11日、12日登場，副市長侯友宜今（6日）特地出席宣傳記者會，與中和區長柯慶忠一起大玩布袋戲偶替活動宣傳，今年邀請全台知名土地公廟一起參加，逾50尊土地公，將會搭上三輪車在雙和區繞境，替民眾祈求平安。

侯友宜、柯慶忠、民政局長江俊霆、市議員邱烽堯、陳錦錠、立委林德福服務處主任黃立人、力行福德宮主委林寬仁、烘爐地南山福德宮代表、立委江永昌代表、中和里長聯誼會長謝森儒、新視波董事長陳煥鵬等，一起出席宣傳記者會替活動造勢。

中和區連續第5年舉辦土地公文化祭，今年邀請屏東車城福安宮、嘉義諸羅城五方土地公廟、基隆天顯宮、彭佳嶼土地公等全國知名土地公廟齊聚，結合南北土地公神威，保佑新北市為台灣祈福。

侯友宜表示，擔任警大校長時一進入校園，就被同仁帶去一旁的土地公廟參拜，學生們為求考試順利，都誠心祈求土地公保佑；土地公是台灣重要的民俗信仰，位於全台各地，連掃墓都不忘拜一下土地公，在台灣每一個角落保佑著大家。

中和區長柯慶忠表示，中和區擁有許多具特色的土地公廟，包含最有名的烘爐地南山福德宮和擁有全台唯一5呎2金面土地公的力行福德宮，中和堪稱是新北市的福德文化信仰中心。

為期兩天的土地公文化祭，11日活動首日恭迎南北土地公齊聚中和力行福德宮，並舉行三獻大禮祈求國泰民安。12日則是移師中和國小運動場，為了讓參與活動的民眾與土地公有另類的接觸，活動現場有高達6米高的土地公大型充氣公仔，與民眾分享福氣。

中和區公所表示，活動還集結遶境保安遊行、彩繪巴士兒童繪畫比賽、福神指南針「土地公觀光美食地圖」及闖關集點玩扭蛋等活動，還有擲筊比賽及福氣摸彩，比運氣、試手氣，就可以把50吋液晶電視抱回家。

遶境車隊沿途會發送內含錢母的發財金，求財的民眾千萬不可錯過，連續2天歡迎民眾一起來體驗土地公文化，感受好吃又好玩的魅力中和。

(中時)