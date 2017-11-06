侮辱國旗罪有違憲之虞？ 法官聲請釋憲

2017年11月06日 17:17 中時 林偉信

台灣國成員情侶陳儀庭、陳妙婷前年國慶日當天持美工刀在新北市割破10多面國旗，並折斷數根旗桿，新北地院一審依侮辱國旗罪將他們各判處判拘20天，但二審改判無罪，檢不服提上訴，高院認為「侮辱國旗罪」有違憲之虞，因此裁定停止審理，聲請大法官會議解釋。

本案導因，2015年10月10日國慶日凌晨3時許，32歲的陳儀庭、20歲的陳妙婷與友人行經新北市永和中正橋，他們分持美工刀、剪刀割破懸掛橋上的國旗10多面，還折斷多根懸掛國旗的旗桿，

警方透過監視畫面循線逮人，他們到案後坦承割破國旗，被檢方起訴。

新北地院一審簡易庭將陳儀庭及其女友各判處拘役20天、可易科罰金2萬元，他們不服提上訴，辯稱當天行為只是為了表達對國家認同的意見，否認有構成犯罪。

新北地院二審考量陳儀庭等人曾對外召開「十月淪陷、割旗反殖」記者會說明理念，認定他們毀損國旗的行為，只是為了表達政治意見，不是在侮辱中華民國，而此政治性言論，應受憲法言論自由的最高度保障，因此逆轉改無罪，檢方不服提上訴。

高院由審判長周盈文、陪席法官林海祥、受命法官林孟皇組成的合議庭認為，陳儀庭等人明知公然損壞表彰國家象徵的國旗，可達貶抑中華民國主權及國家認同的效果，他們確實具有侮辱中華民國的意圖，新北地院以合憲解釋判處無罪確有不妥。

合議庭認為，刑法毀損國旗罪「維護國家象徵」的目的或可稱為重大利益，但其手段絕非「必要」，用強制、刑罰的手段，來建立「正統價值觀」，是民主多元國家所不容許，該法律違憲而無效，因此裁定停止審理，聲請釋憲。

(中時)