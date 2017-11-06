彰化縣議會新會館藝術化國際繪本大師創作裝置藝術

2017年11月06日 20:55 中時 吳敏菁

彰化縣議會新會館入口設置的裝置藝術，彰化縣議會議長謝典霖（前排右6）主持揭牌，議員們和縣長魏明谷（前排右7）率縣府團隊都參與。（吳敏菁攝）

彰化縣議會新會館一樓開放作為展覽，這檔期展出跨世代繪本展。（吳敏菁攝）

彰化縣議會新會館入口設置的裝置藝術，繪本創作大師施政廷和新生代台灣插畫師微光分子合作；CH是彰化英文縮寫，彩繪彰化的菊花、灰面鷲，搭配出遊拍照的小男生和小女生，透過故事人物的親切帶領深人彰化之美。。（吳敏菁攝）

彰化縣議會拉近大眾距離，打破議會舊牆，打破傳統的壁壘；新會館入口，更邀插畫家，設計裝置藝術，小男孩、小女孩站在象徵彰化陽光普照、南路鷹翱翔、菊花遍開的ＣＨ，洋溢溫馨，6日揭幕，掀起驚喜，「好童心、好文藝、有氣質」，議長謝典霖邀請一起來拍照、打卡。

民意殿堂，化身藝術廣場，新會館一樓還開放作為展覽館，這檔期就舉辦「跨世代繪本插畫聯展」 30會不同插畫家呈現多元作品風格，6日謝典霖為入口裝置藝術揭幕，眾議員和縣長魏明谷率縣府團隊等都參與，開心彰化越來越美了。

議長謝典霖表示，彰化縣議會新會館去年10月落成，位於八卦山大佛風景區入口，為觀光、文化重心，串聯彰化縣立美術館、縣立圖書館、市立圖書館、藝術館、孔子廟、武德殿等，是彰化藝文特區一環；新會館入口意象，花了心思，邀請入選波隆納插畫展國際插畫繪本大師施政廷和新生代台灣插畫家微光分子創作，融入彰化在地的意象。

謝典霖說，這個洋溢繪本風格的裝置藝術，呈現彰化的陽光和鳥語花香，提升美學意象，吸引人們來拍照、打卡，議會也大刀闊斧，打破藩籬，將舊有的高圍牆打掉，提供更親民的空間，一樓多功能餐廳做更有效運用，這檔期集結國內30位插畫家舉辦「跨世代繪本插畫聯展」。議會在監督縣政之餘，也要增進市民福祉、為提供生活品質盡心力。

魏明谷說，議長睿智決定，鼓舞了藝術創作的能量，也提供民眾欣賞藝術，串聯彰化最美的藝術特區，更有特色。

裝置藝術由入圍波隆納世界插畫大展繪本大師施政廷和新生代台灣插畫師「微光分子」，共同創作，造型ＣＨ是彰化英文縮寫，浮雕圖案，代表彰化的陽光、灰面鷲和菊花，搭配一旁出遊拍照的小男生和小女生，透過故事人物的親切帶領，讓來到八卦山下的旅人們，深人探索彰化之美。

繪本大師施政廷入選國際插畫最高榮譽波隆納插畫，出版60多本繪本，開心和彰化結緣，在新會館呈現繪本創作，特別有氛圍，新生代插畫家「微光分子」，透過插畫，療育內心世界，作品也包含台灣景點插畫系列，用最近的距離體會文創所帶來的生活美學與感動。

(中時)