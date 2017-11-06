圖輯》梅蘭妮亞寫漢字沒在怕 與日第一夫人互尬書法

梅蘭妮亞和安倍昭惠和學生一起上書法課寫出和平二字。(圖/美聯社)

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中時電子報
梅蘭妮亞看著一旁的範例依樣畫葫蘆。(圖/美聯社)
早早寫完「和」字的安倍昭惠看著梅蘭妮亞寫書法。(圖/美聯社)

美國總統川普今日繼續訪日行程，他和日本首相安倍晉三整天行程滿檔，不但和日本天皇伉儷見面後，也展開了兩國會談，稍後還合體夫人們一起和遭北韓綁架受害者家屬見面。美日第一夫人也抽空前往學校和日本小學生一起寫書法，梅蘭妮亞和安倍昭惠一人一個字用漢字寫出「和平」，各自展現風格不同的作品。

梅蘭妮亞開心和小學生比ya。(圖/路透)
安倍昭惠和梅蘭妮亞。(圖/美聯社)

繼昨日兩人一起逛完銀座的高級珍珠飾品店後，東道主安倍昭惠再次和梅蘭妮雅合體，有別於以往的逛街行程，今天的行程都較為正式，梅蘭妮亞也將頭髮挽起來，和安倍昭惠有默契地都穿著深藍色的洋裝，展現第一夫人優雅的一面。

梅蘭妮亞與川普也在今日和日本天皇伉儷見面。(圖/美聯社)
梅蘭妮亞、川普與日本首相安倍晉三及其妻安倍昭惠。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞及安倍昭惠今日上午被300名日本學生迎接，並和正在上書法課的學生一起寫書法。儘管可以明顯感受到梅蘭妮亞對書法的生疏，但她也不慌張，沉穩地看著一旁的範例依樣畫葫蘆，最後成功寫出一個「平」，安倍昭惠則是迅速流暢地寫出一個「和」字，還好奇地看看梅蘭妮雅的筆法。兩人合起來的「和平」，似乎是在展現兩國對未來的願景。

(中時電子報)

文章來源：Melania Trump embraced by Japanese students, practices calligraphy

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