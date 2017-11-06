看不起老公沒錢給聘金 女兒洗腎也被母罵「報應」

看不起老公沒錢給聘金 女兒洗腎也被母罵「報應」（圖/翻攝自爆怨公社）

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中時電子報

一名女子在臉書《爆怨公社》發文，開頭就先點出因為自己是洗腎患者而無法工作，所幸大她10歲的老公，把她照顧的無微不至，甚至一肩扛起養家責任，除了工作之外還得照顧女兒。但這名老公如此顧家的行為，並沒有感動岳母，她仍然十分嫌棄女婿，只因為自己「當初都沒收到聘金」，嫌她老公經濟狀況不好，竟然也罵她會洗腎一切都是「報應」。

媽媽的這些行為，讓這位女兒忍不住抓狂了！女子發文抱怨「當初自己堅持嫁給大我十歲，又沒錢又有前科的男人，因為老公拿不出我媽賣女兒的價碼，所以這一輩子就要被她看不起，都過了二十年了還一直都在唸，『當初都沒收到她要的聘金』」，但該女子也提出反駁，重點是自己的媽媽當初也沒給我準備嫁妝啊！

接著她道出，自己其實從小到大都是外婆和舅舅在照顧，後來因為外婆過世了，自己不得已才搬去跟媽媽住，但她強調，自己「唸書與生活費都是舅舅或是我去打工得來的，從小她（指媽媽）沒在我身上花過任何一毛錢，我是憑什麼要養她。」

女子說，因為老公覺得媽媽沒伴沒朋友很可憐，所以婚後他將岳母接來一起住。舉凡家裡所有家是，像是打掃洗衣、煮飯、倒垃圾等都是老公一手包辦，但是她替我老公感到委屈，因為當他每次跪在地上才剛擦完地後，「我媽就會把地弄得極髒」。她困惑，「這男人對你女兒好，當媽的應該很高興，不是嗎？怎麼就只看到他沒錢，卻看不到他對我超級好？」、「我們家是丈母娘看女婿，越看越生氣」。女子最後說，「媽媽也步入洗腎行列，這算是她的『報應』？但是孤獨一人的她，誰要照？」

其他網友看到女子的遭遇，紛紛留言安慰，「加油吧，親人的壓力往往才讓人喘不過氣，只能忍耐」、「如果我有這種媽媽我也不會想照顧他」、「就一個死要錢的媽媽這麼明顯」、「我們並不是版主，都不知道版主成長過程經歷過什麼，但仍想勸合」、「妳先生如此寬宏大量，將來你們一定會有福報的」、「飲食造成多數原因，跟報應無關吧」。

(中時電子報)

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