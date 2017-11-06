國姓搶成功登場　獎金提高、熱鬧滾滾

國姓搶成功客家節慶登場，國姓鄉與會代表插上成功戰旗，象徵活動啟航。（廖肇祥攝）

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國姓搶成功客家節慶登場，國姓鄉的小朋友跳起客家歌舞為活動暖身。（廖肇祥攝）
國姓搶成功客家節慶登場，國姓鄉的小朋友跳起客家歌舞為活動暖身。（廖肇祥攝）

國姓鄉搶成功活動即將在11月9日至11日舉辦，為吸引更多團隊參與，搶戰船競賽社會組第一名獎金提高至5萬元，並有創意花燈轎、花鼓遶庄、酬神戲等節慶活動搭配，國姓鄉公所表示，搶成功是客家12大節慶之一，每年此時此刻，國姓鄉比過年還熱鬧，歡迎大家前來國姓遊玩。

國姓搶成功活動的起源，係九二一地震過後，國姓鄉經濟凋蔽、百廢待舉，為提振鄉民信心，加速重建，泰雅渡假村總經理李吉田倡議以節慶帶動人心，921地震將屆20年，國姓鄉每年舉辦搶成功文化祭，已是客家12大節慶之一，每年吸引全國各地的選手來推成功戰船。

今年國姓搶成功將從9日起到12日舉辦，報名參加推戰船比賽的隊伍再增加，共有66隊報名，其中社會組男女組的第一名獎金從3萬元提高到5萬元，男子組才開放報名就額滿，原訂30隊後來有32支隊伍報名；女子組也有12隊報名，比賽地點在鄉內民族街。

國姓鄉長丘埔生表示，今年活動主軸除推戰船、搶成功旗競賽外，周邊內容則充滿了客家風情，廣場整天有國姓客家文化協會擔綱表演，還有Q版公仔彩繪教學、打卡送禮活動，展場展示了客家麻糬、國姓咖啡、鄉內香蕉、粉紅佳人火龍果等農特產。各宮寺廟舉辦聯合平安祈福、還願祭天儀式，告慰地震罹難先民英靈，也提醒後人勿忘前人憑著客家堅忍的毅力重建家園，並傳達鄉民年終慶豐收的喜悅。

(中時)

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