澎湖縣山水里環境清潔,海軍馬支部百餘官兵助淨灘

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澎湖縣馬公市里鄰環境清潔活動，日前來到山水里，里長陳長久號召百餘人參加，海軍馬支部也由指揮官高志雄率領百餘官兵共襄盛舉，總數約莫250人將山水社區及沙灘恢復乾淨原貌。

得知海軍弟兄如此熱情幫忙，市長葉竹林特別來到現場共襄盛舉，並表示，感謝馬支部指揮官高志雄落實睦鄰政策，發揮軍愛民民敬軍精神，發動弟兄來協助淨灘，讓日後三軍演習有個很好的場域，也讓山水沙灘這個觀光勝地，維持整潔風貌。

馬支部指揮官高志雄指出，國軍所有成員都來自於社會，國軍為大家付出心力，為社區貢獻，是國軍的政策，是睦鄰的重要方向，山水沙灘是國軍演習的場地之一，協助地方環境整理，是國軍應該盡的責任，這次能配合山水的淨灘，特別有意義。

清潔活動兵分三路，山水里民分成兩組整理碼頭及社區內，馬支部弟兄則負責山水沙灘，在葉竹林市長及高志雄指揮官的帶領下，海軍弟兄主動移除沙灘上的大型漂流木、廢棄纜繩、網具、保麗龍等等，山水居民表示，還好有國軍弟兄，不然在東北季風吹拂下，沙灘清潔困難度增加，他們還不見得有辦法將垃圾拖出沙灘。

山水里長陳長久也對馬公市公所及馬支部官兵表達特別感謝，兩百多人將社區打掃的非常乾淨，兩個小時下來所有垃圾及漂流木共約有二、三噸之多。

市長葉竹林也指出，團結力量大，希望透過結合各方的力量，讓山水沙灘這個旅遊勝地，不分春夏秋冬都能夠乾乾淨淨、展現美麗風光，也希望讓來訪遊客能夠共同愛護這片海洋，為維護自然環境盡一份心力。

(中時)

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