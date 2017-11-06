林佳龍一起「搖滾台中」 鄭宜農贈簽名海報致謝

台中市長林佳龍化身粉絲現身「搖滾台中」， 鄭宜農贈簽名海報表示感謝。（盧金足攝）

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「唱秋十年 搖滾台中」圓滿落幕，台中市長林佳龍趕在結束前，到場感受熱血搖滾氛圍。壓軸演出的鄭宜農在演出前致贈林佳龍一張簽名海報，也在表演中無預警介紹觀眾群中的林佳龍，並請歌迷給市府團隊熱烈表達感謝，台下樂迷紛與林佳龍自拍合影，擠滿台中公園的人潮這場音樂盛宴。

第十屆「搖滾台中」4、5日於台中公園登場，在秋高氣爽的週末，邀請樂迷到場欣賞樂音，也看看清淤整修後，煥然一新的台中公園。兩天活動超過50組樂團輪番上陣，卡司陣容歷年最強。

趕在「搖滾台中」落幕前，林佳龍到場感受搖滾音樂的魅力，欣賞由鄭宜農&The Farmers壓軸演出。林佳龍到後台與準備演出的鄭宜農碰面，林佳龍說，在記者會時，被鄭宜農自彈自唱《光》的魅力吸引，因此特別排開行程，到「搖滾台中」再聽一次LIVE版的《光》。

林佳龍透露，自己與鄭宜農的導演爸爸鄭文堂是同學，曾在1985年組讀書會，還問她對自己是否有印象？鄭宜農笑回：「當時我還沒出生耶！」林佳龍笑說：「不小心透露我的年紀了。」

鄭宜農演出的時候，還在特別CUE在台下看她表演的林佳龍，她說，今年「搖滾台中」超棒，場地漂亮、人超多，「謝謝市長讓許多好音樂及樂團、歌手被更多人聽見！」

林佳龍表示，聽到許多年輕朋友告訴他，今年的搖滾台中辦得很精彩，廣大的樂迷從各地、甚至海外慕名而來；還有幾位老友跟他說，他們特別來聽子女迷的樂團，雖然「有聽沒有懂」，但彷彿經歷一場奇幻旅程；聽到這樣的回饋，讓他感到欣慰。

林佳龍也感謝每一組演出樂團及表演者、每一位台前幕後工作人員對搖滾台中的投入，並與樂迷們相約明年再見。

(中時)

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