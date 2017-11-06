澎湖縣政府辦理公共政策網路參與平臺說明會推動公民參與

友善列印
中時

為使澎湖縣政府及所屬機關同仁瞭解公共政策網路參與國際趨勢與我國推動現況，縣府特別與國發會共同合作，舉辦公共政策網路參與平臺說明會，讓縣府同仁瞭解公共政策網路參與的趨勢與現況及平臺的運作狀況。

行政處長蘇文章致詞時強調，「公民參與」是民主國家運作重要的機制，以往是公部門單方面自行決定政策施行方向與做法，然而時代在變，民眾的意見已成為政府施政重要的參考來源。

縣府這幾年推動1999、臉書粉絲團，即是公民參與的一環，而為了全面性地讓公民意見透過一個平臺機制，經由成功連署後，完整呈現，縣府已申請加入國發會「公共政策網路參與平臺」。期藉由這個平臺，發現民眾的問題，進一步討論與民眾互動、回應，讓施政更貼合社會、公民的需求。

說明會分別由國發會資管處王國正高級分析師及施又慈小姐分別講授公共政策網路參與國際趨勢與我國推動現況議題及公共政策網路參與平臺發展現況，介紹世界各國公民參與現況、國際網路參與發展趨勢、網路參與機制、我國公共政策網路參與情形與相關提案案例、公共政策網路平臺運作情形等各個議題。

行政處期望藉由說明會的辦理，讓縣府及所屬機關同仁能更瞭解目前整個公民網路參與的趨勢與運作流程，未來在縣府正式啟動參與機制時，能有效、妥適的回應民眾，讓民眾有參與溝通表達政策意見的機會，以促使政策制定規劃過程更加透明與完善。

(中時)

《繆思之神》熱情佛朗明哥 邀西… 醫師除罪化跨出第一步 醫療法82…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。