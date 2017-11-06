澎湖縣政府辦理公共政策網路參與平臺說明會推動公民參與

2017年11月06日 17:21 中時 陳可文

為使澎湖縣政府及所屬機關同仁瞭解公共政策網路參與國際趨勢與我國推動現況，縣府特別與國發會共同合作，舉辦公共政策網路參與平臺說明會，讓縣府同仁瞭解公共政策網路參與的趨勢與現況及平臺的運作狀況。

行政處長蘇文章致詞時強調，「公民參與」是民主國家運作重要的機制，以往是公部門單方面自行決定政策施行方向與做法，然而時代在變，民眾的意見已成為政府施政重要的參考來源。

縣府這幾年推動1999、臉書粉絲團，即是公民參與的一環，而為了全面性地讓公民意見透過一個平臺機制，經由成功連署後，完整呈現，縣府已申請加入國發會「公共政策網路參與平臺」。期藉由這個平臺，發現民眾的問題，進一步討論與民眾互動、回應，讓施政更貼合社會、公民的需求。

說明會分別由國發會資管處王國正高級分析師及施又慈小姐分別講授公共政策網路參與國際趨勢與我國推動現況議題及公共政策網路參與平臺發展現況，介紹世界各國公民參與現況、國際網路參與發展趨勢、網路參與機制、我國公共政策網路參與情形與相關提案案例、公共政策網路平臺運作情形等各個議題。

行政處期望藉由說明會的辦理，讓縣府及所屬機關同仁能更瞭解目前整個公民網路參與的趨勢與運作流程，未來在縣府正式啟動參與機制時，能有效、妥適的回應民眾，讓民眾有參與溝通表達政策意見的機會，以促使政策制定規劃過程更加透明與完善。

(中時)