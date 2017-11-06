醫師除罪化跨出第一步 醫療法82條修正可望過關

2017年11月06日 18:18 中時 陳志祥

在立院議事場拉鋸1、20年有關醫師刑事除罪化的「醫療法第82條」修正案，今（6）日獲得重大突破，以多個版本並附帶2項決議內容的「共識」之下，送出社會福利與衛生環境委員會，逕行黨團協商，為國內醫生刑事除罪化跨出第一步！

今天衛福部提出的修正草案為「第82條醫療業務之施行，應善盡醫療上必要之注意。

醫療機構及其醫事人員因執行業務至生損害於病人，以故意或過失為限，負損害賠償責任。

醫事人員執行業務，以故意或違鳥必要之注意義務，顯然逾越臨床專業裁量範圍，致病人死傷者為限，負刑事責任。但屬醫療上可容許之風險或系統性錯誤，不罰。

前項注意義務之違反，應以該醫療領域當時當地之醫療水準、醫療設施、勞動條件及客觀情況為斷。

檢察機關於進行第三項之訴訟程序前，應先取得醫事鑑定報告，但仍應就其他必要之事實調查，不得將其作為認定過失之唯一依據。」

之後各黨立委針對此草案進行增刪，立委吳玉琴堅持此修正案很難說服病人端的疑慮，修法後恐對病人端沒有任何保障措施，她強調，一定要有配套的法制化，才能讓雙方都安心。而且，法務部出席代表也以一句「不同意」引起來一陣騷動！

衛福部部長陳時中表示，修法的主要重點在於「過失是否要把醫療人員抓去關」？最重要的是過失不抓去關可以換來什麼？除了鑑定單位可以拿到更清楚的醫療報告外，除錯系統建立對社會也有幫助，更不用擔心出現「防衛性醫療」。

立委邱泰源表示，醫療法第82條正是為了讓醫生更願意為病人開刀，彌補醫惡化的「界五大皆空」，最後在保證12月底衛福部提出「病人權益補償辦法」之下，各出席委員才同意將修正草案送出社環委員會，進入黨團協商，這是醫師刑事除惡化向前跨出一步。

(中時)