新地標「台中綠美圖」 為水湳智慧園區房市鍍金

久樘開發「童畫世界」在大雅區熱銷獲好評。（盧金足攝）

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坤悅新案「爾雅」位於中清路上，公設規畫家教教室、健身房、親子體驗館等。（盧金足攝）

受惠台中水湳經貿園區未來將有3大基礎建設、5大亮點建築坐鎮，前景發展無可限量，近年包括惠宇、精銳、坤悅、久樘、勝興、帝璟、親家等品牌建商都已陸續搶進鄰近水湳經貿園區的西屯、大雅、北屯等區卡位推案，成為房市新興戰區。

占地254公頃、範圍跨及北屯、西屯區的水湳經貿園區，北鄰環中路、西鄰十二期重畫區、南鄰河南路、東鄰單元八，可開發面積大又完整，被政府訂定為台中智慧城市示範區，投下百億重金以「智慧、低碳、創新」三大目標為主軸，積極推動3大基礎建設「中央公園」、「水資源回收中心」、「地下停車場」及5大亮點建築「轉運中心」、「國際會展中心

」、「台中綠美圖」、「智慧營運中心」和「中台灣電影中心」。

三大基礎建設中面積約67.34公頃的「中央公園」，5大亮點建築中占地約10.9公頃的「水湳國際會展中心」新建工程式啟動，而全區以8個建築空間構成的「台中綠美圖」，預計2020年正式啟用，由於此案請來日本知名建築師妹島和世與西澤立衛設計，被視為國家歌劇院後的台中第二大國際地標建築，成最大亮點。

緊鄰水湳經貿園區的西屯區逢甲商圈周邊預售案就有精銳建設的「精銳FUN未來」及惠宇建設「觀市政」，其中，10月才正式進場，即熱銷的「精銳FUN未來」，基地位於弘孝路上，地段極佳，往南可看七期夜景，北眺水湳智慧城，步行可達捷運綠線G8a站，主打精裝修及20％自備款帶動買氣。

水湳經貿園區附近的大雅區，近期有坤悅開發的預售新案「爾雅」，基地位於中清路三段近中山路口，戶戶採光、視野、通風良好，公設有家教教室、健身房、親子體驗館等，受大雅、中科、水湳、北屯區民眾青睞。

此外，久樘開發繼在大雅區推「童畫世界」、12期推出「香坡」獲好評後，趁勝追擊再推新案，位於雅環路三段與學府路口的「彩色童畫」，全案設計運用豐富色彩美學，打造尤如童話夢境般的理想美宅，另位於福科二路，正對西大墩公園第一排的「瑞璽」，以適合老中青三代活動的全齡健康宅規畫，台商、外商主管等自住客層的詢問度高。

(中時)

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