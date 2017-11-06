《還珠格格》「爾康」來了！周杰為《北京法源寺》首度訪台

2017年11月06日 17:37 中時 林淑娟

周杰抵台，粉絲接機。（時藝提供）

周杰在劇中飾演光緒皇帝。（時藝提供）

瓊瑤經典大戲《還珠格格》的「爾康」來了！周杰參與改編自李敖著作的話劇《北京法源寺》，8日、9日將在台北舉行3場公演，飾演光緒皇帝的他，6日上午11點多從北京抵台，雖然第一代《還珠》已是19年前的事，不過飾演爾康的周杰在台灣仍有不少粉絲，首度訪台還有人到場接機送花！

周杰抵台時看到接機粉絲時堆滿笑容，戴著大墨鏡，頭戴白帽、身穿白T與休閒西裝外套的他，親切地和幾位女粉絲話家常、合影，看似多年不見的老友。之後他與《北京法源寺》其他演員及工作人員前往飯店休息，7日上午將與奚美娟、賈一平、黃小立、張岩等演員一起出席開演記者會。

由於周杰9月突然在微博重提舊事，怒斥「紫薇」林心如多年前在《康熙來了》調侃不讓他強行舌吻一事，還扯到兩岸情結，引發之後被外界戲稱是「還珠之亂」的連串風波，預期將成為7日的記者會話題之一。

其實周杰是個與佛門很有緣份的人，皈依多年的他，生活自律，不太隨著娛樂圈的節奏起舞，專心活成自己想要的樣子。《北京法源寺》導演田沁鑫曾評價如此周杰：「周杰其實某方面和光緒有點像，也是曾受到壓抑或委屈，不被別人理解。」她非常讚賞周杰的敬業，排演從不遲到。 除此之外，會找周杰出演這部戲也是因為導演希望觀眾能夠認識一個不同於流言蜚語的周杰。

《北京法源寺》劇中的周杰，演技沒有如「爾康」般的浮誇，舞台劇所需的情緒表達與電視劇有著明顯的差異，他不僅活絡了書本上的光緒皇帝，眼中閃爍的淚珠更將光緒的無可奈何表現得絲絲入扣，連唸出台詞的情緒鋪陳都十分精準的塑造出一個更貼近觀者的光緒皇帝。

(中時)